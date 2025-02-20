На дороге М-4 «Дон» в Задонском районе открылся трассовый пункт медицины катастроф – уже второй в Липецкой области. Первый работает Становлянском округе, на платном участке трассы «Дон».

«Создание таких пунктов — большой шаг в доступности и скорости оказания медицинской помощи. Их открывают на участках дорог, где больше всего аварий – чтобы как можно быстрее приехать на помощь к пострадавшим, а не ждать скорую из райцентра за десятки километров. Теперь реанимобиль будет добираться к пострадавшим быстрее», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Пункт медицины катастроф – это специальное помещение, с отоплением и электричеством. На вызовы выезжает реанимобиль. Он быстроходный, повышенного комфорта, помогает перевозить людей с тяжелыми травмами. Внутри — аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор и все самое необходимое для экстренной помощи. Пострадавших доставляют в ближайшие больницы. В этом году в регионе должны открыться ещё два таких пункта – на трассе Р-119 «Орёл – Тамбов».