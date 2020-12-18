Ещё один проблемный дом в Липецке сдан в эксплуатацию

Достроен ещё один проблемный дом в Липецке. Сегодня в эксплуатацию сдан семнадцатиэтажный дом №4 на 168 квартир по улице Агрономическая. Новостройку посетил глава администрации Липецкой области. Игорь Артамонов. Он встретился с дольщиками и посмотрел квартиры, которые многие семьи ждали четыре года.

«Пообщались с людьми, все довольны квартирами, планировкой. Все, что обещали, мы сделали, до конца года сдадим еще два дома. В 2021 закроем вопрос с «проблемными» домами в Липецкой области», – сказал Игорь Артамонов.

Строительство многоквартирного дома началось в 2014 году. Застройщик- ООО «РЦ «Строй- Град» планировал сдать дом в декабре 2016 года и заселить 168 квартир. На стадии строительства было заключено 48 договоров долевого участия. Однако в установленные сроки строительство дома не было завершено, и в том же году объект был признан проблемным. Пострадавшими были признаны 54 человека.

В 2018 году решением арбитражного суда права и обязанности застройщика были переданы ООО СУ-11 «Липецкстрой-Л». В сентябре 2019 года работы на объекте возобновились, как и продажа квартир. Ввода в эксплуатацию по состоянию на декабрь 2020 года ожидали 142 дольщика. С момента возобновления строительства застройщиком были выполнены работы нулевого цикла, работы по монтажу железобетонных изделий кирпичной кладке, остекление, сантехнические и электромонтажные работы, устройство лифта, внутренние и наружные отделочные работы, устройство кровли, благоустройство прилегающей территории.

В скором времени свои квартиры получат 142 человека, 54 из которых ждут их с 2016 года. В 2020 году это уже третий по счету сданный «проблемный» дом. В 2019 году было введено в эксплуатацию семь домов, в правах восстановлены 1 198 участников строительства.