Липецкий завод ООО «Литум.Липецк» присоединился к национальному проекта «Производительность труда». Компания занимается производством промышленных покрытий, а также покрытий для рулонного проката и автомобилей. Проект по оптимизации производства позволит улучшить показатели производства и повысить профессиональные навыки сотрудников. Помогать в его реализации будут эксперты Регионального центра компетенций. Они проведут анализ предприятия, выявят точки роста и улучшат производственные процессы. Оптимизировать производство поможет использование инструментов бережливого производства, таких как картирование, производственный анализ и быстрая переналадка оборудования. Их внедрение начнется с пилотного потока.

«Задача наших экспертов состоит в том, чтобы создать полезные решения для бизнеса. Совместно с работниками предприятия мы перенастроим производственные процессы, устраним потери и внедрим инструменты бережливого производства. В результате это позволит увеличить объемы производства и повысить конкурентоспособность предприятия», — поделился директор Регионального центра компетенций (РЦК) Александр Вартанян.

После завершения первой фазы нацпроекта под управлением Регионального центра компетенций компания самостоятельно займется тиражированием полученных знаний и результатов на других участках.

«Эксперты РЦК помогают предприятиям анализировать внутренние производственные процессы, выявлять потери и устранять их. В результате компании открывают свои внутренние резервы, которые можно направить на обновление оборудования или расширение производственных площадей. Кроме того, предприятия, участвующие в нацпроекте, получают доступ к дополнительной финансовой поддержке и налоговым льготам», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.