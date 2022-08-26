Принят в эксплуатацию очередной отремонтированный участок региональной автодороги Липецк – Октябрьское – Усмань. Подрядчик привёл в порядок участок протяжённостью 4,5 километра в районе поворота на Сошки. Работы проведены в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Выполнено фрезерование, восстановление кромки, укладка двухслойного покрытия из асфальтобетона, обустройство съездов и примыканий, укрепление обочин щебнем и асфальтобетонной крошкой. Также специалисты отремонтировали на объекте три водопропускных трубы и обустроили четыре остановочных площадки. Новое покрытие получило положительное заключение лабораторной экспертизы. Срок гарантии на него составляет четыре года.

Участок примыкает к десятикилометровому отрезку, который привели в нормативное состояние в 2021 году. Он проходит через сёла Кривка и Октябрьское. В Аксае его продолжает ещё один объект ремонта этого года – до ноября там должны сдать ещё 19,5 километра отремонтированной дороги. В общей сложности, начиная с 2019 года, благодаря нацпроекту будет обновлено более 50 километров трассы Липецк-Усмань, которая входит в опорную сеть региона.

«В этом году много сельских дорог региона приведены в порядок. Это положительно сказывается на развитии муниципалитетов и на качестве жизни населения. Несомненно, данная работа будет продолжена», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В целом в Липецкой области в этом году должны сдать около 530 километров отремонтированных региональных дорог.