Еще один врач-терапевт трудоустроилась в Липецкую городскую больницу скорой медицинской помощи №1 по программе «Губернаторские полтора миллиона». Молодой специалист Мария Гузенко в 2013 году окончила педиатрическое отделение Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского, затем интернатуру по специальности «лечебное дело» Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова в Москве.

После работы в одном из медучреждений Тамбовской области благодаря программе «Губернаторские полтора миллиона» врач приняла решение переехать в Липецк. В городской больнице скорой медицинской помощи №1» она работает в должности терапевт участковый и по совместительству заведующей отделением медпрофилактики. За время работы Мария Гузенко приняла более 800 пациентов.

«Медучреждения области продолжают пополняться новыми специалистами, в том числе иногородними, которые выбирают наш регион по многим причинам – экономическим, социальным. Их устраивают предоставляемые условия и уровень клиник. Благодаря этому оказание медицинской помощи ставится лучше. Модернизация сферы здравоохранения, несомненно, будет продолжаться. Она должна проводиться постоянно, чтобы всегда соответствовать новым требованиям, улучшениям и стандартам», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.