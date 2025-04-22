Ещё один завод строится на ОЭЗ «Липецк»

Продолжается строительство предприятия по производству дробеметного оборудования «Завод ЛипецкТехноЛит» на Грязинской площадке ОЭЗ «Липецк». Его продукция будет предназначена для очистки металла от загрязнений – окалины, ржавчины и других дефектов, которые появляются в процессе эксплуатации деталей, конструкций и оборудования. Подобные агрегаты востребованы в различных отраслях промышленности.

Строительство ведется в два этапа. В настоящее время готово здание литейного цеха, смонтирована трансформаторная подстанция, выполнено технологическое присоединение к инженерным сетям, ведется монтаж внутренних систем коммуникаций. Рабочие приступили к строительству второго цеха, механосборочного. Следующим объектом станет административный корпус.

Также на предприятии начали подготовку к закупке оборудования. Это стало возможным благодаря финансовой поддержке Фонда развития промышленности Липецкой области. В конце марта 2025 года наблюдательный совет ведомства одобрил предоставление необходимых средств «Заводу ЛипецкТехноЛит». Ключевым поставщиком технологического оборудования станет предприятие в Усмани «Литмашприбор».

«Замечательная история, когда Липецкая область оказывает поддержку инвестору на своей территории, а также находит партнеров, помогающих в запуске производства», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Проект по строительству «Завода ЛипецкТехноЛит» реализуется в рамках концепции развития литейной промышленности России и предполагает импортозамещение. Он позволит освоить новую продукцию для обеспечения потребностей машиностроения. После запуска комплекс будет выпускать 300-350 единиц дробеметных установок в год. Объем заявленных инвестиций – 480 млн рублей. Будет создано более 100 рабочих мест. Для привлечения сотрудников между руководством завода и Липецким государственным техническим университетом заключено соглашение об установлении партнерских отношений в научной, образовательной и практической сферах деятельности.