Библиотечно-информационный центр «Социальный» прошел конкурсный отбор по нацпроекту «Культура» и получил пять миллионов рублей на модернизацию и обновление фондов. Модельной станет библиотека этого центра, обслуживающая взрослых читателей. Она откроется осенью следующего года. БИЦ «Социальный» находится на улице Липовская , 2а, он был открыт в 2010 году, а в 2020 и в 2021 годах здесь провели капитальный ремонт.

За основу концепции модельной библиотеки БИЦ «Социальный» взял слоган «Особым читателям – особый подход». Здесь усилили свою специфику уже существующей библиотеки для особого пользователя: среди читателей немало пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья. Библиотека сотрудничает с липецким отделением Всероссийского общества глухих, обществом инвалидов Советского района, особым театром «Лестница», ветеранскими организациями. Главная цель модернизации — создание максимально доступной среды.

«В фойе мы планируем установить тактильно-сенсорный терминал – это информационный киоск для слабовидящих, который расскажет и о книжных новинках, и о навигации по библиотеке», — сообщила директор Централизованной библиотечной системы города Липецка Виктория Якимович.

Читателям также предоставят е в пользование тифлофлешплеер – он предназначен для чтения говорящих книг, записанных на флешкартах и других накопительных устройствах, при этом пользоваться им сможет незрячий человек. В Библиотеке установят также беспроводную кнопку вызова, навигационные полосы. Всё оборудование будет оснащено табличками со шрифтом Брайля.

«Благодаря таким очень нужным и актуальным преобразованиям библиотеки Липецкой области становятся настоящими культурными центрами, востребованными и перспективными для реализации интересных творческих идей. Мы и в дальнейшем будем создавать для этого все условия», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.

БИЦ «Социальный» станет пятой модельной библиотекой в городе Липецке. Уже работают модельные библиотеки имени Семенова-Тян-Шанского, Военно-историческая библиотека имени Водопьянова, библиотека СМАРТ М5. Готовится к открытию в новом статусе Центральная городская библиотека имени Есенина.