Ещё одна липецкая компания оптимизирует производство благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика»

Липецкая компания «Прайм Топ» — ведущий российский производитель полимерных лакокрасочных и защитных покрытий для промышленности — присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». С господдержкой предприятие сможет оптимизировать бизнес-процессы, снизить издержки и внедрить передовые управленческие практики.

Благодаря поддержке экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда «Прайм Топ» сможет улучшить логистику и сократить производственные простои за счёт анализа и перестройки внутренних процессов, внедрить бережливые технологии для эффективного использования ресурсов, автоматизировать ключевые операции, снизив влияние человеческого фактора. Также проект поможет оптимизировать складские запасы, сократив затраты на хранение, и повысить квалификацию сотрудников за счёт обучения современным методам управления.

«Прайм Топ» специализируется на покрытиях для металлической упаковки, морских и промышленных покрытиях для судостроения, нефтегазовой отрасли, энергетики, защитных составах для гражданского и инфраструктурного строительства. Компания известна участием в таких крупных проектах, как стадионы «Екатеринбург Арена», «Лужники» в Москве, ледовая арена «Шайба» в Сочи и других.

Отметим, присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда», действующий до 2030 года, предприятия могут через платформу Производительность.рф. «Этот федеральный проект помогает нашим компаниям модернизировать производственные процессы, повышать конкурентоспособность и создавать условия для устойчивого экономического роста всего региона. Мы поддерживаем инициативы бизнеса, направленные на внедрение передовых практик управления и эффективное использование ресурсов», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.