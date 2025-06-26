Ещё одна липецкая компания увеличит производительность в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»

Инжиниринговая компания ETM-Technology, специализирующаяся на промышленном монтаже в ключевых отраслях экономики, стала участником национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В сотрудничестве с Региональным центром компетенций в сфере производительности труда компания внедрит принципы бережливого производства и оптимизирует производственные процессы, сократив время выполнения заказов и увеличив выработку.

Диагностика уже выявила ключевые точки роста, и рабочая группа приступит к их устранению. Основные задачи – сокращение сроков выполнения заказов за счет оптимизации логистики и производственных циклов; рост производительности на 30% без увеличения штата, что особенно важно в условиях кадрового дефицита; снижение объема незавершенного производства за счет пересмотра системы планирования. Подведение первых результатов ожидается через шесть месяцев, а затем компания масштабирует успешные практики на все направления работы.

Компания ETM-Technology более 12 лет на рынке. На ее счету больше 60 реализованных проектов в четырех федеральных округах. Основная специализация – монтаж технологических трубопроводов и оборудования, производство и установка металлоконструкций, пусконаладочные работы и 3D-моделирование. Компания работает с предприятиями пищевой, химической, фармацевтической, металлургической и нефтегазовой отраслей.

«Участие в программе позволяет не только сократить издержки, но и укрепить позиции на рынке за счет внедрения инновационных технологий управления, повышения квалификации сотрудников, улучшения условий труда и автоматизации рутинных процессов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» направлен на ежегодный прирост производительности труда на 5% до 2030 года. Предприятия могут присоединиться к программе на сайте производительность.рф.