Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил школу в селе Конь-Колодезь Хлевенского района. По поручению руководителя региона учебное заведение было капитально отремонтировано.

В здании полностью заменили инженерные сети, отремонтировали все кабинеты, сделали новые кровлю и фасад.

«Приятно видеть такие преображения, особенно когда это качается сельских школ. Всё больше учебных заведений в районах становятся современными и комфортными. Это результат нашей непрерывной работы по улучшению сферы образования. Ещё много планов и задач, которые мы будем поэтапно воплощать в жизнь», – отметил губернатор.

После капремонта в основное здание переехал пищеблок. Раньше детям приходилось в любую погоду ходить на обед через улицу в другое помещение.

В школе сейчас 202 ученика. Для начальной школы в 2021 году построили новый корпус со спортзалом, сделали площадки и беговые дорожки на улице.

В учебном заведении реализуется образовательный проект «Яндекс.Лицей». В 2022 году начали работу кабинеты «It-bit». Школа получила статус инновационной площадки Института развития образования Липецкой области по теме: «Развитие исследовательских и проектных навыков школьников через краеведческую работу». Учителя регулярно транслируют свой опыт на региональном уровне.