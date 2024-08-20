Компания «Реформа» запустила производство металлической опалубки на грязинской площадке ОЭЗ «Липецк». Завод запущен новыми российскими собственниками с сохранением технологий и инновационного оборудования австрийской компании Doka, которой ранее принадлежали производственные линии.

Пока предприятие работает в одну смену. До конца года рассчитывают выйти на три рабочие смены, а в середине 2025 года – на четыре. Будет создано около 200 рабочих мест.

«Нужны будут кадры – над этим будем совместно работать. Компания готова брать студентов на оплачиваемую практику с последующим трудоустройством и в целом сотрудничать с нашими учебными заведениями», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Сейчас на предприятии производят стальную рамную опалубку, которую используют для создания вертикальных монолитных конструкций из бетона и железобетона – стен, колонн, шахт в жилищном и коммерческом строительстве. Все процессы на заводе полностью локализованы, составляющие для продукции исключительно российские.

«Перед нами стоит много глобальных задач по расширению и модернизации производства. Опалубка и все, что с ней связано, сегодня крайне востребована, на рынке наблюдается огромный дефицит. По всей стране возводится большое количество жилых и сложных инфраструктурных объектов. Мы предполагаем сотрудничество с крупными компаниями и корпорациями, что требует от нас активной работы по увеличению производственных мощностей», – рассказал директор по производству завода «Реформа» Алексей Попов.

В компании сообщили, что в течение ближайших двух лет планируют увеличить номенклатурную линейку, что позволит поставлять качественную и технологичную продукцию на местные рынки, а также экспортировать в дружественные зарубежные страны.