Ещё одно предприятие Липецкой области подключилось к федеральному проекту «Производительность труда»

Ещё одной предприятие Липецкой области присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда». В течение трёх месяцев завод по выпуск сенвич-панелей и вентилируемых фасадов «ГОСТпанель» проходил этап оптимизации производства фасадных металлокассет при поддержке Регионального центра компетенций (РЦК).

Команда компании прошла два обучающих модуля по методикам бережливого производства, освоив инструменты 5С, производственный анализ, стандартизированную работу и другие технологии. Для закрепления результатов на производстве был отобран и сертифицирован штат инструкторов по бережливому производству по методике Федерального центра компетенций. Цель оптимизации — сократить время прохождения производственного процесса на 21,7% и увеличить выработку на 46,7% за счёт внедрения передовых методик управления производством. Сначала рабочая группа совместно с экспертами РЦК провела диагностику и выбрала эталонный участок для внедрения улучшений, влияющих на скорость и качество производства. По результатам был разработан подробный план-график, который реализуется с устранением выявленных узких мест на всём производственном потоке.

Федеральный проект предусматривает для участников, таких как завод «ГОСТпанель», не только методическую поддержку, но и финансовые меры стимулирования. Подать заявку на участие в проекте можно на официальном сайте производительность.рф.

«Уверен, что участие наших предприятий в федеральном проекте — важный шаг в укреплении экономического потенциала всего региона. Внедрение бережливых технологий позволяет повышать эффективность, сокращать издержки и выпускать более конкурентоспособную продукцию. Это наглядный пример того, как государственная поддержка в партнёрстве с инициативным бизнесом даёт реальные результаты: рост производительности, создание современных рабочих мест», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.