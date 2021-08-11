Одно из самых крупных предприятий агропромышленного комплекса России «Агроснабсахар» вступает в национальный проект «Производительность труда». На сегодняшний день это уже седьмая компания из Ельца, которая внедряет инструменты бережливого производства.

В течение шести месяцев на предприятии будет реализован проект «Оптимизация процесса производства сахара», который направлен на проработку процесса приёмки сахарной свёклы, процессов диагностики, ремонта, переналадки и обслуживания оборудования, задействованного при производстве сахара, также будет оптимизирован процесс отгрузки фасованного сахара.

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно подчёркивал, что липецкие компании должны повышать свою производительность, улучшать условия работы людей и увеличивать заработную плату.

«Повышение производительности труда – мощный резерв для ускорения экономического роста Липецкой области, а активное содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия населения», – отмечает Игорь Артамонов.

«Агроснабсахар» входит в топ-3 заводов России по мощности и качеству производимой продукции. Предприятие производственной мощностью переработки сахарной свёклы 10 тысяч тонн в сутки, прошло полный цикл модернизации. Это единственный сахарный завод в стране, оснащённый современной ТЭЦ с турбиной на 12 МГ и котлом высокого давления, мощностью 120 тонн пара в час, а также паровой жомосушкой «Enerdray» и новым складом хранения сахара с автоматизированной системой вентиляции и кондиционирования. Сотрудники предприятия хорошо знакомы с методами и инструментами непрерывных улучшений, уже долгие годы применяют их на практике.

С 16 по 20 августа рабочая группа проекта пройдёт обучение по темам: «Основы бережливого производства», «Картирование», «Производственный анализ», «Реализация проекта по улучшению», «5С на производстве», а также «Декомпозиция целей и эффективная визуализация данных» в соответствии с методологией Федерального центра компетенций. Затем состоится стартовое совещание с трудовым коллективом предприятия.