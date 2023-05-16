Металлургическая компания «СТАЛЬНОЙ ЛЕВ» присоединилась к национальному проекту «Производительность труда». Эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда на первом этапе проведут обучение рабочей группы и выбор пилотного потока для дальнейшей оптимизации.

В рамках образовательного блока на предприятии уже прошли тренинги по темам «Основы бережливого производства», «5С на производстве», «Производственный анализ», а также «Картирование и выход на площадку». Проект по оптимизации пилотного потока, а также обучению команды производства продлится полгода. На последующих этапах работникам предприятия предстоит самостоятельно проводить и внедрять улучшения, которые позволят им увеличивать выработку и прибыль.

«Всё больше предприятий Липецкой области готовы внедрять бережливое производство. Это мощный резерв для ускорения экономического роста Липецкой области и существенный фактор финансового благополучия липчан», – считает губернатор Игорь Артамонов.

Металлургическая компания «СТАЛЬНОЙ ЛЕВ» уже более пяти лет занимается обработкой металлопроката и металлоконструкций, имеет собственную логистику и поставляет металлоконструкции компаниям различных сфер деятельности по всей России. Сегодня предприятие предлагает более 20 000 наименований продукции, в том числе, стальные системы пожаротушения. Компания обеспечивает своих покупателей черным и цветным металлопрокатом, трубопроводной арматурой, строительными материалами и комплектующими, изготавливает металлоконструкции, а вся продукция имеет сертификаты качества и соответствует ГОСТу. Национальный проект «Производительность труда» поможет улучшить внутренние процессы производства, что принесёт положительный эффект для потребителей.

«СТАЛЬНОЙ ЛЕВ» стал 77-м предприятием, где к процессу оптимизации приступили сотрудники Регионального Центра Компетенций Липецкой области. Обучения от сертифицированных тренеров, сопровождение процессов оптимизации, методические материалы по всем инструментам бережливого производства – всё это получают участники нацпроекта «Производительность труда».