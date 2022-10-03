ООО «Газобетон 48» увеличило производство собственной продукции на 14% без каких-либо финансовых затрат. В течение полугода на предприятии проводили работу по снижению издержек и повышению производительности труда. ООО «Газобетон 48» приняло участие в национальном проекте «Производительность труда», для этого была создана рабочая группа, в состав которой вошли эксперты регионального Центра компетенций (РЦК) и руководители производственных подразделений предприятия.

В результате время протекания процесса сократилось на 15,1%, выработка увеличилась на 14,3%, запасы стрейч-пленки сократились на 14,3%. Также сотрудники освоили инструменты бережливого производства, такие как 5С, производственный анализ, оценка компетенций сотрудников, стандартизированная работа, автономное обслуживание.

Произведена большая проектная работа в пилотном потоке: разработана текущая карта потока создания ценности процессов производства бетона с указанием всех проблем, сделаны замеры, хронометражи работы оборудования, высчитано время такта и циклов работы на каждой операции, проанализированы перемещения персонала и материалов в потоке.

«Во время реализаций мероприятий национального проекта «Производительность труда» на ООО «Газобетон48» удалось достичь хороших результатов. Были выявлены потери, внедрены улучшения. Предприятие не останавливается на достигнутом, уже готовятся новые проекты, затрагивающие другие производственные процессы», — отметил руководитель проектов Регионального центра компетенций Липецкой области Алексей Неокладнов.

ООО «Газобетон 48» образовано в 2011 г. на базе цеха газобетонных изделий ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат».Ведущее направление деятельности компании: производство и реализация газобетонных блоков автоклавного твердения.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден в соответствии с майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. В рамках национального проекта для предприятий-участников нацпроекта предусмотрены финансовые и не финансовые меры поддержки. Подать заявку на участие можно на сайте производительность.рф.

Губернатор Игорь Артамонов неоднократно подчеркивал, что липецкие компании должны повышать свою производительность, улучшать условия работы людей и увеличивать заработную плату. «Повышение производительности труда – мощный резерв для ускорения экономического роста Липецкой области и существенный фактор финансового благополучия липчан», – считает Игорь Артамонов.