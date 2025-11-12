Ещё одну дорогу отремонтируют с федеральной поддержкой в Липецкой области

Финансирование мероприятий госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в Липецкой области в 2025 году превысило 3,5 млрд рублей. Эти средства пошли на завершение проектов прошлого года и реализацию планов текущего, в том числе на строительство и реконструкцию дорог в Добровском округе и Хлевенском районе.

В начале ноября все шесть участков общей протяженностью 5,5 километра были сданы в эксплуатацию. Финансирование по этим объектам составило 123,5 млн рублей. При заключении контрактов сложилась экономия, которая была направлена на ремонт ещё одной дороги – в селе Доброе. До конца года работы будут завершены.

В региональном министерстве сельского хозяйства сообщили, что с 2020 года в Липецкой области построено и реконструировано 25 дорог общей протяжённостью больше 50 километров.