Приняты в эксплуатацию после ремонта пять участков региональных дорог, приведенных в нормативное состояние благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Работы выполнил ОГУП «Липецкдоравтоцентр», сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области.

В Краснинском районе обновилось 7 км автодороги Елец-Талица-Красное, работы обошлись в 37,6 млн рублей. Отремонтированный участок проходит через районный центр и примыкает к автодороге Лебедянь – Троекурово-Становое. Помимо обустройства проезжей части, для безопасности пешеходов там было установлено ограждение и смонтирована искусственная неровность.

В Добринском районе дорожники сдали 8,8 м трассы Грязи-Хворостянка-Добринка – от районного центра до моста через Плавутку. Стоимость контракта составила 62,8 млн рублей. В 2019 и 2020 годах было отремонтировано еще четыре участка этой дороги по нацпроекту. В Добровском районе «Липецкдоравтоцентр» заменил покрытие на 12 км автодороги Волчье –Каликино. Там отремонтировали шесть водопропускных труб и обустроили три остановки. В Грязинском районе привели в порядок 7,8 км автодороги Грязи-Коробовка, от Коробовки до поворота на Кубань. В Лев-Толстовском районе обновлен участок дороги Лев Толстой-Домачи – 3,5 км до поселка Красный.

Все контракты предусматривали фрезерование старого покрытия, восстановление кромки дороги, укладку двух слоёв асфальтобетона, укрепление обочин щебнем, ремонт водопропускных труб, обустройство съездов, примыканий, автобусных остановок, замену знаков и нанесение разметки. Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», в этом году в нормативное состояние будет приведено более 300 км региональных трасс.

«Приведение в порядок дорог – в числе приоритетов деятельности областной власти, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – В этом году у нас большие планы — отремонтировать рекордные для субъекта четыреста шестьдесят километров региональных трасс».