Ещё шесть модульных корпусов построены в летних лагерях Липецкой области к началу первой смены

Ещё шесть модульных корпусов открыты в загородных лагерях Липецкой области: два — в «Солнечном», по одному — в «Белой берёзке», «Альбатросе», «Чайке» и «Ёлочке». Всего таких модулей в регионе теперь 13. За лето они смогут принять 2,5 тысячи детей дополнительно. Один такой корпус рассчитан на 47 мест, он круглогодичный. В каждом — стеклянная веранда с панорамными окнами, комнаты на четверых с душевой, тёплые полы, широкие проёмы и пандусы для ребят с ОВЗ.

Заместитель губернатора Липецкой области Юлия Котлярова вместе с ребятами открыла модульный корпус в лагере «Ёлочка», который входит в кластер «Липецкие каникулы». На первой смене здесь отдыхают 280 детей, включая 50 ребят из Курской области. А в соседнем «Орлёнке» развернётся военно-исторический лагерь «Страна Героев», где подростков ждут занятия по физической, огневой и медицинской подготовке, военно-поисковые игры и творческие конкурсы. На базе лагеря «Звёздный» пройдет профильная смена для подростков, состоящих на профилактическом учете, а в «Олимпе» — инклюзивная смена.Все загородные лагеря региона присоединятся к акции «Дни единых действий», посвященной памятным датам истории России. Школьники примут участие в сменах «Движение Первых» и «Орлята России», а также в профориентационных программах.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подчеркнул: «Летний отдых — это не только возможность набраться сил перед новым учебным годом, но и шанс проявить себя в новых активностях, найти друзей и получить важные навыки. Мы делаем все, чтобы каникулы для наших детей были безопасными, интересными и полезными».

В минобразования региона сообщили, что за первую смену в загородных лагерях Липецкой области отдохнут 3 тысячи детей, за всё лето — 15 тысяч ребят.