Инновационные площадки дополнительного образования детей продолжают развиваться в регионе. В декабре 2020 года стартовал проект «IT-bit». Он реализуется на базе образовательных организаций шести муниципалитетов – Грязинского, Добринского, Задонского, Липецкого, Усманского и Хлевенского.

Проект по созданию сети цифровых площадок «IT-bit» – это инициатива администрации Липецкой области, направленная на раннюю профессиональную ориентацию детей в сфере информационных технологий. Образовательные программы позволяют школьникам заниматься программированием и робототехникой, используя новейшее оборудование. Обучение ведётся по нескольким направлениям: «Введение в программирование на языке Phyton», «Программирование на Scratch», «Программирование роботов».

Как сообщает управление образования Липецкой области, в новом учебном году IT-проект охватит ещё шесть районов Липецкой области. Цифровые площадки будут созданы в Данковском, Добровском, Краснинском, Лебедянском, Лев-Толстовском и Чаплыгинском районах.

«Школа производит хороший продукт, но нужно ставить стратегические цели и постоянно повышать качество образования. Важно знакомить детей с профессиями будущего, прививать им IT навыки. Мы готовы поддерживать школы, которые будут развивать IT технологии на высоком уровне», – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Региональным оператором проекта выступает Центр цифрового образования детей «IT-куб», созданный в Липецке по нацпроекту «Образование». Поэтому образовательные программы, техническое оснащение и подготовка педагогов сети центров «IT-bit» соответствуют федеральному уровню.