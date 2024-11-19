В конкурсном отборе Минкульта РФ победили три библиотеки Липецкой области. Их модернизируют, переоснастят и присвоят статус библиотек нового поколения. На преображение выделяется больше 22,5 миллиона рублей из федерального бюджета.

Библиотеки нового поколения также называют модельными. Всего их в Липецкой области 14. Две — в Усмани и Чаплыгинском районе — модернизировали в 2024 году.

Победители конкурса Минкульта этого года обновятся в 2025-м. Это библиотека № 5 в Липецке, Центральная детская библиотека в Добринском районе и филиал Центральной межпоселенческой библиотеки в деревне Копцевы Хутора Липецкого муниципального округа.

«Благодаря нацпроекту «Культура» в нашем регионе становится больше модельных библиотек. Это не просто книгохранилища — целые досуговые центры, популярные у читателей разных возрастов», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.