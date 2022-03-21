Снижение числа госпитализаций с коронавирусом отмечается в Липецкой области. В связи с этим стационары, перепрофилированные ранее под ковидные госпитали, возвращаются к профильной деятельности. Так, на прошлой неделе перестал принимать больных COVID-19 и вернулся к обычной работе терапевтический корпус Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед». С сегодняшнего дня по привычному профилю работает терапевтический корпус Грязинской ЦРБ в посёлке Матырский. Всего в инфекционных госпиталях региона на сегодняшний день – 1200 мест, из которых заняты 756 коек.

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, с 22 марта будет прекращён приём пациентов в инфекционные госпитали Данковской, Тербунской и Усманской районных больниц. Отделения в этих медучреждениях начнут готовить к профильной деятельности.

Отмечая значительное снижение уровня заболеваемости коронавирусом в регионе, медики подчёркивают, что для формирования более стойкого коллективного иммунитета необходимо проходить вакцинацию от COVID-19, а тем, кто уже привит, – ревакцинацию. Для этого в области развёрнуты 36 стационарных и 41 мобильный пункт, задействованы 53 выездных бригады. Работа вакцинаторов организована в том числе по выходным дням. Суточная мощность задействованных сил и средств позволяет выполнять до 12 тысяч прививок в день. Все задействованные пункты обеспечены иммунобиологическими препаратами в достаточном количестве.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов отмечает особую важность иммунопрофилактики. «Липецкая область провела хорошую прививочную кампанию, направленную на борьбу с коронавирусом. Благодаря вакцинации люди стали легче переносить заболевание. Сейчас важно прислушаться к рекомендациям врачей и ревакцинироваться по графику, чтобы не дать опасному вирусу вернуться», – подчеркивает Игорь Артамонов.