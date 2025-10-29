Ещё три общественных совета ветеранов СВО созданы в Липецкой области

Общественные советы ветеранов СВО при главах муниципалитетов появились в Ельце, Лев-Толстовском и Лебедянском районах. Возглавили их ветераны специальной военной операции: Николай Зеркалов стал руководителем организации в Ельце, Данил Манохин — в Лев-Толстовском районе, Евгений Афанасов — в Лебедянском районе.

Общественные советы ветеранов СВО — новый формат развития института гражданского общества, в который привлечены вернувшиеся с фронта бойцы спецоперации. В задачи общественного объединения включён ряд важных вопросов. Например, адресная помощь семьям участников СВО, увековечение памяти Героев Отечества и патриотическое воспитание молодёжи.

«Мы продолжаем работу по созданию общественных советов в наших муниципалитетах. Так, на территории региона общественные советы ветеранов СВО уже действуют в городе Липецке, Добринском, Хлевенском, Усманском районах и Воловском округе», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.