Ещё в 15 сёл Липецкой области пришли интернет и стабильная мобильная связь

«Ростелеком» запустил еще 15 базовых станций в Липецкой области. С начала года мобильный интернет и голосовая связь появились в населенных пунктах Воловского, Долгоруковского, Задонского, Измалковского, Краснинского, Становлянского, Усманского и Чаплыгинского районов, где живут больше 4 000 человек. Работы по установке базовых станций велись в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0».

В 13 селах специалисты провайдера установили вышки отечественного производства «БУЛАТ». Ранее базовые станции российской компании уже были смонтированы в нескольких регионах России, например, в Нижегородской области. Опыт их эксплуатации подтвердил: станции гарантируют стабильный сигнал, соответствуют всем действующим стандартам.

Проект «Устранение цифрового неравенства 2.0» реализуется по соглашению между Минцифры России и «Ростелекомом». Цель программы — обеспечить доступ к современным телекоммуникационным услугам жителям малых населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек.

За три года в Липецкой области доступ к цифровым сервисам для общения, работы, образования, развлечений получили жители больше 100 малых сёл – это больше 40 тысяч человек. В список вошли многие населенные пункты, в которых расположились популярные туристические объекты. В 2025 году в регионе будет построено в общей сложности 46 базовых станций.

«Очень ждали качественной мобильной связи и интернета! Про то, что это – жизненная потребность, и говорить не стоит. Но мы возлагаем на доступ в сеть большие надежды вот ещё почему: у нас в селе находилось родовое гнездо семьи Ивана Бунина. Здесь писатель провел несколько лет. Десять лет назад дом писателя восстановили, открыли в нём музей. Места – красивейшие, уникальные, но не разрекламированные. Теперь, когда есть интернет, надеюсь, больше людей увидят фото из этих мест и захотят приехать», – рассказала Ольга Черникова, жительница деревни Озерки Елецкого района.

Критериями для включения в программу являются итоги народного голосования, принять участие в котором можно, выбрав нужный населенный пункт в специальном разделе портала госуслуг или отправив письменное обращение в Минцифры. Также учитываются результаты замеров качества сигнала, которые проводят региональное правительство и провайдер.

«За несколько лет мы проделали большую работу по цифровизации всех сфер во всех муниципалитетах. Сегодня жители наших сёл и деревень имеют онлайн-доступ к различным услугам и сервисам, что положительно сказывается на качестве жизни населения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.