Разговаривать по мобильному без помех и пользоваться интернетом по технологии LTE в Липецкой области теперь могут жители ещё 19 сёл. «Ростелеком» завершил установку базовых станций в рамках реализации второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). В 2022 году в него вошли Воловский, Данковский, Добринский, Долгоруковский, Лебедянский, Липецкий, Становлянский, Усманский и Чаплыгинский районы.

Работы по проекту продолжатся и в следующем году. Будущей весной провайдер обеспечит стабильной связью ещё девять населенных пунктов региона. Жители небольших деревень и сёл смогут онлайн общаться с близкими, записываться к врачу, получать госуслуги в электронном виде, делать покупки и совершать платежи, не выходя из дома.

«За несколько лет нам удалось сделать Липецкую область одним из лидеров цифровой трансформации в стране. Даже небольшие населённые пункты, где живут 250 человек, уже не первый год обеспечены скоростным интернетом по технологии GPON благодаря нашей совместной с «Ростелекомом» работе. Проект УЦН 2.0 сделал связь ещё доступнее. Теперь интернет приходит в деревни и сёла с численностью жителей от 100 человек», – прокомментировал начальник управления цифрового развития Липецкой области Станислав Корниенко.

До 2030 года мобильная связь четвёртого поколения (4G/LTE) должна стать доступной более чем в 24 тысячах населённых пунктов страны. Поселки и деревни включают в проект на основе результатов голосования на портале госуслуг, обращений в Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, а также замеров качества сигнала, которые проводит региональное правительство и «Ростелеком».

«За несколько лет мы проделали большую работу по цифровизации всех сфер во всех муниципалитетах. Сегодня жители наших сёл и деревень имеют онлайн-доступ к различным услугам и сервисам, что положительно сказывается на качестве жизни населения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.