Если дед – двойняшка, то и внучки как две капли

Бабушка Таня радуется чуду в их семье: муж Николай - из двойняшек, и внучки от их третьего сына Сергея, Стефания и Мия, родились в один день.

У Татьяны Павловны и Николая Алексеевича Долгошеевых из Дурово двое внуков и пять внучек. Две из них, как и дедушка с его братом когда-то, родились в один день. Судьба их бабушки тоже очень интересна.

ИЗ УЧИТЕЛЕЙ — В ДОЯРКИ

И не потому ушла из школы на ферму, что не сложилось с учениками, просто, не окончив вуза, по большой любви вышла замуж, а без высшего образования после нескольких лет работы у доски учителям уже трудиться с детьми не разрешалось. На последнем курсе в мае она родила старшенького, и госэкзамены, чтобы получить диплом, не пришлось в июне сдавать. Да и не так просто, имея собственных ребятишек, потом это обучение продолжить. Восемь лет Т.П. Долгошеева проучила детей математике в школе (вскоре, правда, её тоже закрыли), потом 13 была дояркой, после — почти столько же продавцом в магазине. Сейчас — на заслуженном отдыхе.

— Я родилась в Георгиевке — это бывший колхоз имени Мичурина, в 1982-м окончила Лебедянскую школу и поступила на математический факультет Липецкого пединститута, — рассказывает о себе Татьяна Павловна, — когда подошла пора практики, меня в январе 1988-го распределили на работу в Дуровскую школу.

Ну а далее, уважаемые читатели, вы уже поняли, что вся жизнь женщины связана с этим селом. «Судьба!» — обычно в таких случаях говорят. 28 января 1988-го юная учительница-практикантка Татьяна Зимина появилась в Дурово, а 9 июля уже была свадьба. Муж Николай Алексеевич только что вернулся к тому моменту из армии, познакомились в клубе. Дело самое привычное в те времена.

37-й год живут рука об руку супруги Татьяна Павловна и Николай Алексеевич Долгошеевы. Воспитали четверых сыновей, теперь им помогают воспитывать внуков.

Николай и Татьяна воспитали четверых сыновей. Дело хлопотное и непростое. Мальчишки — народ неугомонный, глаз да глаз за ними. Сначала все кусты с деревьями обследуют, тут коленки с локтями мажь и мажь им зелёнкой. Чуть подрастут — начинают водоёмы изучать, здесь и вовсе ни на минуту нельзя одних оставить, пока сами не научатся хорошо плавать. Уж после и вовсе материнскому сердцу нет покоя: мопеды, мотоциклы и машины… И какой же русский не любит быстрой езды!

Появились ребята на свет у Долгошеевых, можно сказать, попарно: сперва Николай и Владимир в 1990-м и 1991-м, потом Сергей и Дмитрий в 1997-м и 1999-м. Поэтому им скучать не приходилось. Теперь все взрослые, пять внучек и двух внуков бабушке с дедушкой подарили. Трое из сыновей трудятся в Липецке на НЛМК, Сергей сейчас живёт с родителями, строит свой дом на ст. Плавица. Работает механизатором в «Добрыне». Для самих Татьяны и Николая такое количество ребятишек — обычная норма. Хозяин рос в семье с 9 детьми, у его жены — пятеро их было.

В детстве братьям Долгошеевым не приходилось скучать – друзья и соратники росли рядом.

— Большая семья у моей свекрови, поэтому лишь две ночи после свадьбы я и ночевала в родительском доме Коли, — вспоминает Татьяна Павловна, — и нам колхоз сразу предоставил небольшую квартиру. А та, в которой мы по сей день проживаем, на тот момент строилась. После в неё перебрались. И в течение всей жизни пристраиваем её на свой лад.

ЧЕТЫРЕ СЫНА — ЧЕТЫРЕ ОПОРЫ

По словам мамы, сыновья больших хлопот никогда им не доставляли. С самого детства родители воспитывали их трудом, как и сами когда-то росли. Большое хозяйство на дворе требовало к себе огромного внимания, особенно летом. Да и сейчас у трудолюбивого семейства две коровы на дворе, бычки, свиноматка, поросята и птица.

— Первый Николай, как только подрос, — стал моей правой рукой в доме, — отзывается мама о сыне, — и за младшими присмотрит, и в доме порядок наведёт, и с готовкой поможет, пока я на работе находилась. Вова больше тяготел к животным. У него обязанности во дворе обычно были. Потом эти заботы к Серёже с Димой перешли.

Парни служили в армии. Мама с папой, гордясь, получали за них благодарности. Сейчас все женаты. Свекровь хвалит–не нахвалит своих невесток. Разве что двое старшеньких сынков им с отцом головоломку создали, когда осенью 2011-го твёрдо на одной неделе решили жениться: 23 сентября у Владимира свадьба, 1 октября — у Николая. Торжество в кафе отмечали. Конечно, очень волнительно для родителей и материально затратно. Но дети к тому времени трудились.

Пока Сергей строит дом, он проживает с семьёй и двумя дочками-двойняшками в родительском. Девчушкам с их кроватками отвели самую большую комнату. На стене — их портреты. Стефания и Мия — такие интересные имена они получили от своих родителей. Думается, подобных в нашем районе больше и нет.

Бабушка Таня радуется чуду в их семье – муж Николай – из двойняшек, и внучки от их третьего сына Сергея, Стефания и Мия, родились в один день.

Я просто умиляюсь, глядя на снимки. Говорю: так сильно похожи. Просто две капли воды, хотя внимательная бабушка отрицает их сходство. Но такое всегда бывает, если возишься с малышнёй без конца. Татьяна Павловна с теплотой рассказывает обо всех своих внуках и внучках, конечно, больше внимания уделяя двойняшкам. И веселят, и беспокоят девчушки всю семью одновременно. 26 марта отметили свою первую годовщину.

На встречу двойняшек с мамой из роддома собралось всё большое семейство. Двойная радость сразу у родни.

— Мой муж Николай — тоже из двойняшек. Его брат Алексей недалеко от нас живёт, они очень дружат, вместе работают трактористами. По наследству, видимо, передалось, вот и внучки родились двойняшками. Сразу в семье двойная радость появилась. Уверена: они также будут хорошо дружить в своей жизни. Сейчас все наши внуки, их двоюродные, девчонок обожают.

Пять внучек и два внука — главное богатство бабушки Тани и дедушки Коли Долгошеевых.

В момент нашего разговора девочки с мамой гостили у другой бабушки, а мужчины зарабатывали на производстве. Домой приедут — здесь их ждёт тоже немало дел, да и хозяйке надо помочь. В минувшем году на День матери Татьяна Павловна Долгошеева была приглашена в районную администрацию. Её наградили за хорошее воспитание детей. А что ещё нужно маме? У сыновей всё складывается, так и на душе спокойно.