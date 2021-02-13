Никто не будет спорить, что домохозяйка — это самая настоящая работа, только, к сожалению, неоплачиваемая. Традиционно именно на женщине лежит основной груз домашних дел, у которых, как известно, не бывает конца.

«Вот бы мама всегда была дома!» — это желание время от времени посещает, наверное, каждого ребенка. Троим детям жительницы Добринки Юлии Костомаровой в этом плане очень повезло: она всегда рядом. Их папа (водитель-дальнобойщик по профессии) решил, что сможет обеспечить семью и позволил супруге заниматься исключительно воспитанием дочерей.

Александр и Юлия Костомаровы поженились 17 лет назад. Как говорит супруга, по большой взаимной любви. Это подтверждает и тот факт, что на момент бракосочетания невесте не было 18 лет. Через два года родилась первая дочка Александра, потом Анастасия и Анна.

— Папа у нас очень добрый и заботливый, — рассказывает Юлия. — Девочки его уважают и слушаются во всем. И хотя свободного времени у него не так уж и много, мы стараемся проводить досуг всей семьей. С наступлением тепла обязательно выезжаем на природу, жарим шашлыки, наслаждаемся тишиной и красивыми видами.

По мнению собеседницы, это очень важно — иметь рядом с собой надежного человека. Но «погода в доме» в равной мере зависит и от самой женщины.

— Жена должна стать поддержкой для мужа во всем, — уверена Ю. Костомарова. — И ни в коем случае не «выносить ему мозг» придирками и упреками. Тогда в семье всегда будет мир и покой.

У многодетной мамы, даже если она не работает, забот всегда хватает. Вот и у Юлии ни минутки свободной: нужно сделать уроки с десятилетней Настей, позаниматься с Анечкой, которая ходит на подготовку, всех накормить и обиходить. Правда, дочки, подрастая, становятся хорошими помощницами. Например, Александра в свои пятнадцать лет все умеет делать по хозяйству. Такое воспитание — заслуга мамы.

Совсем скоро в семье Костомаровых будет уже три школьницы. Все родители знают, что это такое — собрать ребенка к новому учебному году. Поэтому многодетным полагается материальная помощь на приобретение школьной и спортивной формы, а также бесплатные обеды в столовой. Пользуются этими льготами и Костомаровы.

— Когда в семье много детей — это здорово, — подытоживает разговор Юлия. — Дома всегда шумно и весело, все помогают друг другу. А когда дочки, пусть даже ненадолго, уходят навестить бабушку, мы уже начинаем по ним скучать.

Фото Марины Малыхиной.