Если мама и жена – учитель

За достойное воспитание троих детей (все на этом фото) Сергей Владимирович и Татьяна Викторовна Музыко были награждены в правительстве Липецкой области.

46 лет счастливо прожили в браке супруги МУЗЫКО Татьяна Викторовна и Сергей Владимирович из Новопетровки. Лавандовой свадьбой называют эту дату: время, когда отношения стали такими же стойкими и ароматными, как цветы лаванды. Их семья — доказательство того, что настоящее счастье строится годами.

ЭНЕРГИЯ — НА ВСЮ КОМНАТУ

Знаете, бывает так, что встречаешь человека и сразу заряжаешься его энергией. Именно такое впечатление произвела на меня Татьяна Викторовна Музыко. В каждом её слове и жесте столько жизни и огня, что невольно начинаешь не только улыбаться, но и хохотать.

Юная Танечка была любимицей у педагогов Усманского педучилища. Умная, грамотная, спортивная, активная… Такой и пошла по жизни.

Татьяна Викторовна — учитель начальных классов с огромным стажем и по совместительству — настоящая артистка. Я сидела рядом и не знала: то ли наслаждаться её мини-сценками, которые она разыгрывала на ходу, то ли записывать за ней историю её жизни. Необыкновенно обаятельный человек, она, рассказывая, тут же показывала, как кто и что сказал да как прошёл… Сразу понятно, что и родным её детям, и школьникам очень повезло с мамой и учителем. И про мужа тоже подумала: разве можно было в такую в молодости не влюбиться?! Яркая, стройная, смешливая… В общем, скучать рядом с ней не приходится.

Служа в армии, Сергей Музыко пока ещё не знал, кто станет его судьбой.

— А Серёга мой какой! — продолжает Татьяна Викторовна, называя мужа без всякого пафоса и придыхания. — У нас в классе ребята мелкие были. Я ж высоченная. И муж мой высокий, красивый, с чувством юмора. В одной школе учились, только супруг на два года постарше. Встречаться стали, когда он уже из армии вернулся. Настоящий пример для наших детей: спокойный, тихий… Работал энергетиком в совхозе.

— Что Вы по жизни активистка — ясно сразу, — говорю собеседнице. — Это помогало?

— Честно говоря, верно заметили, — смеясь, искренне признаётся Татьяна Викторовна, — всегда всех «строю» и ведь слушаются, мне доверяют, что так и правильно, как я сказала.

Женщина эта, как поняла, — всегда командир. В юности окончила сначала спортивный факультет Усманского педучилища, потом уже в вузе — факультет начальных классов. Её педагогический стаж в принципе тоже равен семейному.

Любимая работа была всем для Татьяны Викторовны Музыко. И дети её тоже любили.

НЕ ПРОФЕССИЯ, А СОСТОЯНИЕ ДУШИ

И всем понятно: бывших или только здешних учителей не бывает. Если уж дана Божья искра в таком благородном деле, то педагог учит и дома всех домашних, чтоб лучше стали, независимо от их возраста, ещё само собой обучает подопечных в школе, да и, вообще, всех-всех там, где когда-либо появляется. Вот Татьяна Викторовна из числа таких, то есть неравнодушных и любящих своё дело. Глядя на неё, сразу понимаешь, что учитель — не просто профессия, а состояние души, которое в её конкретном случае теплом и радостью разливается и на семью, и на всё окружение.

— Не кривя душой скажу: своё дело и детей люблю больше жизни. Вот иной раз люди с иронией говорят: «На работу иду, как на праздник». А я вот, правда, именно так туда ходила, — утверждает она. — У нас в Новопетровке, когда школу закрыли, думала сердце моё разорвётся. Столько там пережито! Нашими руками с детьми всё обустроено. Сейчас у стен продолжает расти огромная ель. Хоть бы всегда стояла, напоминая нам и всем, кто там учился, о лучших годах жизни. А по весне из зарослей травы вылезают алые тюльпаны. Их издалека видно. Всё село эти цветы копало потихоньку, а они до сей поры живы. Красавцы!

— А Ваши личные дети школу любили? — задаю вопрос маме-учителю.

— Наши Марина, Максим и Екатерина никогда авторитет не подрывали. Ни разу. Хорошо учились. Всё было построено на доверии. Спросим я или отец: «Уроки выучили?». — «Выучили». И на этом всё. Никогда с ними не сидели, всё сами. Да и некогда было. Правда, на подготовку к школе только старшая ходила, остальных я сама готовила. Более того — Катю в первом классе после месяца учёбы директор перевела во второй. Хотели сразу в третий, но я не согласилась. Так что с учёбой проблем не возникало. Двое младших стали юристами, старшая получила образование педагога, однако работает тоже в мировом суде.

Супруги Музыко Сергей и Татьяна в молодости со строгой дочкой.

Папа Сергей Владимирович всегда и во всём пример для своих детей.

Самые тёплые воспоминания семейной пары связаны с детством детей: дни рождения, семейные вечера… Все дома, все рядом. Захотел — обнял, поцеловал.

— Накупаешь вечером — лежат розовенькие. Хороши! — с нежностью вспоминает мама. — Слава Богу — все дети выросли с пониманием к нам и участием. И с чувством юмора. Это тоже очень важно в жизни. По себе знаю.

«ПО ЭТОЙ ЖЕ ТРОПЕ ПРОШЛА Б»

— А с внуками Вы строги? — интересуюсь у бабушки.

— Внуков балуем, как все бабушки с дедушками. У нас их тоже трое. Маленькая Ксюша, ей пока два с половиной годика и двое мальчиков: Артёму — 10 лет, Илюше — 6. Мальчишки любят спорт. С ними на лыжах гоняем, в футбол играем, летом плаваем.

Любимое зимнее спортивное увлечение учителя и просто женщины Татьяны Викторовны Музыко из Новопетровки.

И Татьяна Викторовна похвалилась: лыжи и ботинки дети ей дарят постоянно, зная о её любви к лыжным прогулкам. (Как-то даже заняла первое место в областных соревнованиях и принесла победу всей команде нашего района). Ещё в родительском доме появляются солидные подарки в виде машины-автомата или телевизора. Ну и обязательны для мамочки всякие женские штучки и наряды. В общем, дети ради родителей готовы на всё.

Ещё бабушка призналась, что всегда любила и любит стряпать на кухне. И внуки заранее спрашивают, с чем будут пирожки или пицца, когда они приедут. Любовь к кулинарии передалась и её дочкам. Например, Екатерина всегда печёт торты на дни рождения. И, по словам мамы, это настоящие шедевры. Даже есть их жалко.

Многодетных родителей Музыко из Новопетровки награждали в правительстве Липецкой области за достойное воспитание детей.

— Появились ли за годы брака правила, которым Вы следовали всю жизнь? — спрашиваю Татьяну Викторовну.

— У нас правило — одно. Ему и детей учила: пахать и пахать, ни на кого не надеясь. Иногда сама подумаю: как мы всё успевали? Такая ответственная работа, что и не обсуждается. Дома на дворе — корова с поросятами и птицей всякой, сейчас-то только козы и птица. Ещё в то время каждое лето по гектару совхозной свёклы пропалывали. Хорошо, что муж помогал, потом дети подросли. Ещё я, помимо этих наделов, дополнительно обрабатывала плантации высадов (корнеплоды-маточники свёклы, посаженные на семена — прим. авт.).

Ветеран педагогического труда, учитель начальных классов Татьяна Викторовна Музыко из Новопетровки с любовью говорит о работе всей своей жизни. В руках на фото — снимки с подопечными, которых она любила так же, как родных.

— Если окинуть взглядом прошлую жизнь, изменили б что-нибудь в ней? — интересуюсь у Татьяны Викторовны.

— По этой же тропе прошла б. Я счастливый человек. У меня любимая работа, любимый муж, замечательные дети. Разве что ещё б сына родила. Ну на это нужна воля Божья.

Глядя на семейство Музыко вновь понимаешь: счастье — в простых радостях, в близости родных и в простом умении радоваться каждому дню вместе.