Вечером первого дня голосования на выборах в новый состав Госдумы восьмого созыва, а также депутатов областного Совета свой голос решила отдать Елена Дорошенко, сообщает LipetskMedia.

Вместе с мужем Сергеем и тремя детьми в этом году они стали победителями областной премии за рождение и воспитание детей, сохранение и укрепление семейных традиций, ценностей семейной жизни.

Сергей и Елена Дорошенко в браке 23 года, воспитывают троих детей. Глава семьи помогает восстанавливать храмы Липецкой епархии. Его супруга трудится в православной гимназии имени преподобного Амвросия Оптинского. Старшая дочь Анна посвятила себя профессии парикмахера-стилиста, двое сыновей – студенты липецких колледжей.

– Вся наша семья имеет активную жизненную позицию, – говорит Елена. – Поэтому мы все идём голосовать, а как иначе? Ведь мы за свою страну болеем и переживаем. Если мы все будем активны, страна будет расцветать, – уверена липчанка.

Напомним, голосование продлится до 20.00 19 сентября.