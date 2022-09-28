Александра Бачурина, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, похоронили на его малой родине — в Нижней Матренке. И, хотя Александр уехал из родного села много лет назад, душой и сердцем он был здесь. Приезжал сюда, как только выпадала такая возможность.

Парень с непростой судьбой, сумевший стать настоящим мужчиной, с правильными ориентирами в жизни — таким запомнят его земляки, друзья и, конечно же, один из самых главных людей в жизни Александра — бывший директор Нижнематренской средней школы Николай Николаевич Бирюков.

Он родился в Нижней Матренке в 1982 году. В 13 лет остался сиротой на попечении старенькой бабушки и дяди, который был официально назначен его опекуном. Когда парнишка учился в 9-ом классе, классным руководителем у него стал Николай Николаевич Бирюков. С тех пор и началась их крепкая дружба, сделавшая двух чужих людей почти родными.

— Саша, росший без отца и матери, нуждался в опоре и поддержке, был очень отзывчивым на добро, — рассказывает о своем воспитаннике наставник. — Как любой мальчишка в его возрасте, был озорным. Учился средне, не в полную меру своих способностей (сказывалось все-таки отсутствие родительского воспитания). Но зато парень увлекался спортом, насколько позволяли возможности сельской школы. Играл в футбол и волейбол. А еще он был очень исполнительным и ответственным. Про таких говорят: на него всегда можно положиться. Как и все деревенские ребята, рано приобщился к труду. Ведь в трудные 90-е годы его семья жила в основном своим хозяйством, подворье было большое, и Саша трудился наравне со взрослыми.

В 1999-ом году его бабушки не стало, а в 2000-ом Саша закончил 11 класс, и пришла пора определяться с будущей профессией. Не без поддержки своего учителя он устроился в 12-е училище г. Липецка, где готовили автомехаников. Но учиться там не стал, а перешел в 5-е, получив позже специальность плотника-краснодеревщика. И, хотя работать по профессии ему никогда не пришлось, полученные навыки очень пригодились в жизни, был, как говорят, мастером на все руки.

После училища ушел на два года в армию. А потом еще три служил по контракту в ВДВ.

Демобилизовавшись, начал искать свое место в жизни, не гнушаясь никакой работы. В результате открыл свой небольшой бизнес в Иваново. В 2009 году женился, вскоре родилась дочка Соня.

Александр Бачурин жил в г. Иваново, но обязательно два — три раза в год приезжал в Нижнюю Матренку один или с семьей. Останавливался у Бирюковых, где его принимали, как родного человека. Маленькая Соня даже называла дедушкой и бабушкой Николая Николаевича и его супругу.

А те, в свою очередь, гордились, что их воспитанник нашел свой путь в жизни, несмотря на трудное и не совсем счастливое детство.

— Я никогда не сомневался, что из Саши выйдет толк, — продолжает Н.Н. Бирюков, — что он будет порядочным человеком, хорошим мужем и отцом. Он не оставлял занятий спортом, был даже чемпионом Иваново по боксу в легком весе. Держал себя в прекрасной физической форме, не пил и не курил. С возрастом полюбил литературу. Перечитал, наверное, всех классиков и был очень эрудированным человеком.

Николай Николаевич, как это было всегда, одним из первых узнал о намерении Александра идти добровольцем воевать на Украину. Тот позвонил ему даже не за советом, а просто, чтобы рассказать о своих планах.

— Все решения Саша всегда принимал сам. Зная его характер, уверен, что и это было им хорошо продумано. Он ведь был десантником, сержантом запаса, а еще настоящим патриотом своей Родины. Часто говорил: «Если не мы, то кто же…».

Александр Бачурин отважно воевал в донецком ополчении. 16 сентября Бирюковым позвонила его жена Екатерина и сообщила, что ее муж погиб…

Похоронили солдата с воинскими почестями на малой родине, рядом с могилой мамы. Проститься с защитником Отечества пришло практически все село. Отдать дань уважения герою и поддержать его близких приехали руководители района.

Посмертно Александр Бачурин награжден орденом Мужества.