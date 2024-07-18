8 июля уборочную страду начали в ООО «Добрыня». Гул мощных комбайнов и большегрузной техники можно было слышать на полях производственных участков «Ильича» и «Заря». На полях последнего из них, неподалеку от села Никольское, побывал корреспондент «ДВ».

Геннадий Романихин — один из самых опытных комбайнеров нынешней страды. За его плечами 44 года трудового стажа в сельском хозяйстве.

В этом году весенние заморозки, по словам главного агрохимика ООО «Добрыня» Олега Смольянинова, повлияли на зерновые культуры, в том числе и на их урожайность. На некоторых полях пришлось частично подсевать яровые культуры. Но тем не менее, благодаря соблюдению всех агрономических приемов, в хозяйстве надеются на высокую отдачу зерновой нивы. Сам же зерновой клин в «Добрыне», который посеян на полях в Добринском районе, также весьма солидный. Только одним ячменем занято 7712 га. Еще 9050 га занимает озимая пшеница, 2874 га — яровая пшеница. И это не считая рапса (486 га), сои (434 га), кукурузы на зерно (732 га).

Еще одни герои нынешней жатвы — комбайнеры Алексей Долгошеев и Сергей Семин.

Неподалеку от Никольского на поле в 202 га работал арсенал комбайнов «Акрос» из 11 единиц. Работа была отлажена до мелочей. Как только на комбайне загорался проблесковый маячок, означавший, что бункер заполнен, к зерноуборочной технике тут же подъезжал большегрузный автомобиль. Несколько минут и зерно нового урожая увозилось на ток для его дальнейшей доработки, а комбайн вновь уходил на очередную загонку.

Павел Романенко работает в ООО «Добрыня» только пятый год. Но уже успел зарекомендовать себя с самой лучшей стороны.

Озимая пшеница сорта «еланчик», несмотря на весенние заморозки, своей урожайностью порадовала главного агронома отделения Отрада-Грязи-Заря-Дурово Виктора Рогачева. На круг она дает по 45 центнеров с гектара. Но, по словам Виктора Викторовича, средняя урожайность на других полях с разгаром уборочной еще возрастет.