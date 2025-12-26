Если у профкома “оранжевое настроение … то он побеждает все команды региона

Продолжаем публиковать материалы о первичных профсоюзных организациях в ведущих школах Добринского района. Сегодня наш разговор — с Зинаидой Ивановной СЕРГЕЕВОЙ, председателем профкома второй Добринской школы. Как и их соседи по посёлку, тут тоже педагоги не лыком шиты: уделяя внимание насущным вопросам, они нынешним летом в который раз победили на областных соревнованиях по туризму и представляли Липецкую область на всероссийском уровне.

УЧИТЕЛЮ АЛГЕБРЫ — ГРАМОТУ ЗА РАЗВИТИЕ СПОРТА И ТУРИЗМА

Профком школы сосредоточился на здоровом образе жизни. Они следуют мудрому совету Сократа: «Здоровье — это не всё. Но без здоровья всё — ничто». Педагоги представляют Добринский район на различных соревнованиях со своей командой под бодрым названием «Оранжевое настроение». Буквально недавно завершилась круглогодичная спартакиада трудящихся. И учителя второй школы в очередной раз в ней выиграли золото.

До того, минувшим летом, они стали первыми в областных соревнованиях по туризму среди коллег всего региона. И это не впервые. Выезжали отстаивать честь региона в Пензу, войдя в сборную Добринского района, в которой были главным костяком.

— Среди 69 команд, приехавших на Всероссийские соревнования по туризму, — рассказывает Зинаида Ивановна, — мы совершенно не затерялись. Были в десятке лучших. По конкурсу газет и вовсе стали первыми. Лучшими признали и наши песни на биваке. Коллега Олег Николаевич Антюфеев занял второе место на велотрассе. Все соревнования в целом посвящались 80-летию Великой Победы, и мы достойно представили родную Липецкую область. Вообще, любые состязания не только позволяют нам помериться силой с соперниками из других школ, но и неформально пообщаться. Посмеяться, наконец, причём даже над собой, когда что-то неуклюже получается. Такие моменты дают всем дополнительную жизненную энергию, снимают накопившуюся усталость. И ещё очень важно: подобные соревнования объединяют коллектив.

Надо ещё учитывать, что основной состав «Оранжевого настроения» — это вовсе не физруки, а учителя-предметники и даже завучи. К примеру, сама Зинаида Ивановна — учитель математики. У меня риторический вопрос: и как с этим всем справляются? Так и хочется с акцентом, конечно, на похвалу педагогов процитировать фрагмент из советского фильма «Афоня»: «И когда ты только всё успеваешь: и в фонтаны нырять, и на танцах сражаться?».

Тут, видимо, всё-таки сказывается спортивное прошлое моей собеседницы. Выпускница той же школы, где отработала 35 лет, она когда-то имела второй взрослый разряд по волейболу, входила в сборную пединститута по этому виду спорта. Вот и организовала около себя единомышленников.

— Как поддерживаете спортивную форму в течение года? — задаю вопрос собеседнице.

— Конечно, с нашей основной работой и проверкой сотен тетрадей это нелегко, но мы стараемся. Например, я и учитель химии Елена Дмитриевна Лазутина посещаем бассейн. Ходят в «Жемчужину» и другие коллеги.

За активную работу в профсоюзе по развитию спорта и туризма председатель первички З.И. Сергеева не раз награждалась почётными грамотами, в том числе от Всероссийского профсоюза образования и от районной организации профсоюза образования.

В КНИГЕ ПОЧЁТА ПРОФСОЮЗА ОБЛАСТИ

Собеседница рассказала, что за время её работы в школе сменились три руководителя. До того, как стать председателем профкома, она долгое время была заместителем у прежнего председателя А.Е. Шульгина. Поэтому такая работа в принципе ей давно знакома.

— Постоянно приходится обращаться за помощью к директору школы. Надежда Сергеевна Каширская и сама не раз становилась в ряды «Оранжевого настроения», чтобы защищать честь школы, и, разумеется, помогает с проблемами, когда такие появляются. Возникает необходимость — иду за советом к председателю районной организации профсоюза образования Оксане Александровне Ростовцевой. Большое им спасибо за помощь.

Директору Н.С. Каширской также вручено немало грамот за развитие социального партнёрства от областного

профсоюза образования. В целом немало регалий и огромное количество грамот у первичного профессионального комитета второй Добринской школы. К примеру, он занесён в областную Книгу почёта работников образования.

— Сотрудничаете ли вы в своём спортивном направлении с другими школами? — спрашиваю у Зинаиды Ивановны.

— У нас замечательные отношения со всеми командами Добринского района. Более тесные контакты, прежде всего, с соседями — лицеем и спортивной школой, а также с Пушкинской, Петровской школами и гимназией с. Ольговка.

— Родителей в свои ряды привлекаете во время различных соревнований?

— Всегда. На каникулах у нас постоянно проводятся волейбольные баталии между педагогами, детьми и их родителями. В последнем из всех турниров победу одержала сборная нашего профкома.

— Все понимают: профсоюзы создавались для оказания помощи своим работникам. Помимо спортивных достижений, как это у вас действует? — интересуюсь у председателя первички.

— Это мы стараемся делать в первую очередь. В документах строго прописаны случаи оказания материальной помощи. Как и в других школах, наш главный документ — устав профсоюза образования. Как пример, могу привести буквально один из последних моментов: двое детей наших учителей получили билеты на новогодний праздник, который состоится в ДК профсоюзов.

И АРТИСТЫ, И ПЕВЦЫ!

— Вы какие-то другие виды творчества в своём профкоме не планировали вводить, к примеру, театральные постановки? — опять спрашиваю у З.И. Сергеевой.

— Они у нас всегда были, есть и, надеюсь, останутся. Школа наша — одна из старейших в Добринском районе, она богата традициями в этом плане, которые передаются из поколения в поколение. Уже в современной России среди коллег по посёлку мы однажды первыми поставили на школьной сцене сказку Леонида Филатова «Про Федота-стрельца…». Вся школа, родители и, вообще, добринцы приходили на этот спектакль. Учителя-артисты имели огромный успех. И такого признания, как у нашего Царя, которого сыграл учитель английского языка Владимир Михайлович Полосин, к сожалению, ныне покойный, не было ни у кого.

Через какое-то немалое время состоялся областной конкурс агитбригад на тему профсоюза. Учителя второй школы вспомнили, что у них «в загашнике» уже имеется «убойная сила»: переиначили «Федота» на новый профсоюзный лад — и снова фурор. Царь опять просто блистал! Первичка второй школы стала абсолютным победителем в областном конкурсе среди агитбригад.

На школьной сцене педагоги играли эпизоды из «Тихого Дона», «Свадьбы в Малиновке», «Вечеров на хуторе близ Диканьки»… Привлекали и родителей своих подопечных. Да, нелегко после уроков алгебры с физикой или химии с историей включиться в репетицию, где надо сыграть мать или отца Григория Мелехова, а также всю его родню… Непросто войти в образ и во время залихватского танца Яшки-артиллериста… Однако учителя знают: они не только учат — ещё и воспитывают со сцены русской классикой.

В Год Великой Победы среди педагогов Добринского района состоялась настоящая битва хоров. Стоит ли говорить, что представители первичной профсоюзной организации школы №2 п. Добринка стали лучшими. Оказывается, они ещё и поют прекрасно! Спортивная закалка, развившая хорошее дыхание, видимо, им и здесь помогла.