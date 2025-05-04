Есть где последить за фигурой и отдохнуть

В Отскочном для жителей установили спортивные тренажёры и беседку.

В принципе здесь сейчас проживает немного селян. Но это не повод забывать о них, тем более что есть тут и подростки, а на летних каникулах их количество увеличивается в разы за счёт внуков, приезжающих отдыхать к бабушкам.

Так и поступила глава Дуровского поселения Л.И. Жданова: во время разговоров с отскоченцами она интересовалась у них, в чём в плане комфортного проживания они нуждаются. И вместе надумали, что хорошо б рядом с детской площадкой установить ещё и спортивные тренажёры для взрослых.

— Мы решили поучаствовать в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни», — рассказывает Любовь Игоревна, — в первый год не прошли по конкурсу, а вот во второй нам удача улыбнулась: победили. В результате подрядчики из Екатеринбурга, выигравшие торги, установили нам пять спортивных тренажёров: «маятник», «лыжники», «жим», «жим от груди» и «шагомер».

Всё поставили в самом центре села. Местная администрация увидела, что этого недостаточно, и на собственные средства установила там же ещё беседку.

— Поскольку клуба в Отскочном нет, то жителям надо где-то собраться и пообщаться, — продолжает глава поселения. — В беседке можно попить чай, поиграть в настольные игры, и, если душа запросит, попеть песни под гармонь. А певуньи тут проживают.

Территорию отсыпали песком, сделали под одним навесом. И по всему периметру высадили ивы, за помощь и этот посадочный материал отскоченцы благодарят депутата облсовета Геннадия Николаевича Крутских. Ивы неприхотливы, быстро принимаются и растут, так что в скором времени станут хорошим теньком для отдыха.

Накануне Пасхи активистки села бросили все свои домашние хлопоты и вышли на общественный субботник, чтобы для себя же в этом месте навести порядок. Л.И. Жданова среди них называет Раису Ивановну Нижегородову, которая сама такие мероприятия не пропускает и быстро организует своих земляков на благое дело.

«Благоустройство общественных пространств, создание новых точек притяжения способствует дальнейшему развитию территорий и повышению комфортного проживания населения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.