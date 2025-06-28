Есть первая профессия!

Июнь — пора экзаменов. Но не только у студентов и выпускников. Ребята 7-11 классов четырех школ района: лицея №1 п. Добринка, средних общеобразовательных школ с. Мазейка, второй Добринской и Талицкой — тоже проходили серьезную аттестацию. На протяжении нескольких месяцев они обучались профессии лаборанта химико-бактериологического анализа на базе лицея под руководством куратора, педагога дополнительного образования А.М. Климентовой.

— Полученная ребятами профессия важна и востребована в различных сферах, включая промышленность, экологию, фармацевтику, медицину, в том числе ветеринарию, различные отрасли АПК, — подчеркнула Алла Михайловна. — Это уже третья группа, завершившая курсовую подготовку.

Практическое занятие выполняет выпускница курса Анастасия Соколова — учащаяся лицея.

Важно, что на профессиональное обучение теперь могут рассчитывать не только учащиеся двух добринских школ (№2 и лицея), но и удаленных сельских учебных учреждений.

Требуется для этого лишь желание самих ребят и организация их подвоза в определенные дни недели к месту учебы — в лабораторию при лицее №1 п. Добринка. Такая лаборатория в нашем районе пока единственная. Она оборудована всем необходимым для проведения качественного профессионального обучения.

Это стало возможным после того, как лицей №1, руководимый директором Татьяной Михайловной Селивановой, получил статус школы-наставника и был включен в состав «Наставнической лиги», созданной по инициативе Минпросвещения России из числа школ-лидеров.

Теорию на курсах ребятам преподает А.М. Климентова, она обучает их и методам работы на измерительном, испытательном и вспомогательном оборудовании.

— Наш программный курс разделен на модули, — поясняет куратор проекта. — После изучения каждого модуля слушатели проходят промежуточную аттестацию в форме зачета. Оценивают качество подготовки школьников специалисты Центра опережающей профессиональной подготовки Липецкой области. Они же организуют для ребят выездные экскурсии. В частности, мы побывали в региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний. Наших учащихся, кроме того, приглашали на областные семинары для руководителей образовательных учреждений, занимающихся аналогичной деятельностью, где дети проводили мастер-классы.

В знак признательности и уважения лицеист Роман Пчельников вручил букет цветов своему педагогу и наставнику Алле Михайловне Климентовой. Сам Роман, как отличник пройденного курса и участник Всероссийского конкурса для школьников «АгроНТРИ», проводимого при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, отмечен сертификатом Фонда содействия инновациям и Ассоциации образовательных учреждений АПК.

Надо подчеркнуть, что программа каждого модуля весьма многогранна и основательна. Школьники получают исчерпывающие знания не только о принципах организации труда в лабораториях химико-бактериологического анализа, но и становятся компетентными в вопросах нормативно-правовой документации лабораторного дела, могут проводить (вполне квалифицированно!) химический и микробиологический анализы веществ, в частности пищевых продуктов. Слушатели курса владеют знаниями по классификации микроорганизмов в зависимости от степени их биологической опасности.

Словом, если школьник всерьез хочет овладеть профессией лаборанта химико-бактериологического анализа, он вполне может это сделать, пройдя обучение на базе лицея №1 и получив соответствующий сертификат.

— Квалификационный экзамен проводится в нашей же лаборатории, — говорит в заключение А.М. Климентова. — На этот раз экзаменовали слушателей специалисты Центра опережающей профессиональной подготовки зам. директора центра Елена Александровна Голосова и старший методист Екатерина Анатольевна Шипилова. Все ребята успешно справились с серьезным испытанием и получили документ государственного образца.

Наша справка

В 2024-2025 учебном году курсы при содействии и поддержке Центра опережающей профессиональной подготовки прошли более 100 учащихся (в основном это школьники лицея №1 п. Добринка).

За это время 12 ребят получили сертификаты вожатых, 11 — ассистентов экскурсовода, 22 — операторов ЭВМ, 10 — поваров. Специализацию помощника медсестры прошли 12 человек, лаборанта химико-бактериологического анализа — 36 школьников.

Кроме того, в завершившемся учебном году удостоверения тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства категории «С» получили 15 школьников из гимназии села Ольговка, лицея №1 и школы №2 п. Добринка.

Татьяна ЛЕБЕДЕНКО.