Есть первая сотня!

Дожди покинули наш регион, жатва-2025 наконец-то вырвалась на оперативный простор. И сразу принесла промежуточный рекорд. Хлеборобы Добринского района намолотили первые сто тысяч тонн зерна нового урожая!

А теперь — подробней. В районном отделе сельского хозяйства сообщили, что по состоянию на 29 июля зерновые культуры (яровые и озимые) обмолочены в районе на 18000 гектарах из 59000. При этом общий намолот зерна составил 105,3 тысячи тонн.

Озимая пшеница убрана на 15000 гектарах из 27674, что составляет 54 процента от планового задания. Валовой намолот пшеницы на сегодня — 90000 тонн. Лидеры по наивысшей отдаче озимого клина — полеводы ООО «Петровский Агрокомплекс», где с каждого гектара получают по 75 центнеров зерна. Отличных результатов по урожайности озимой пшеницы также добиваются в ООО «Добрыня» (70 ц/га). В среднем по району один гектар хлебной нивы дает нашим аграриям по 60 центнеров.

Ячмень обмолочен на площади 3000 га из 19857. При средней урожайности этой культуры в 51 центнер на круг намолочено 15300 тонн. Лидируют по урожайности петровцы, получая по 70 центнеров ячменя с каждого гектара.

«Уборочная – очень ответственный этап сельхозработ. Пожелаем нашим аграриям успешно с ним справиться без каких-либо сложностей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.