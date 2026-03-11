“Есть цель – найдется и время”

Светлана Чубарова: «Если есть цель, то найдётся и время. При желании в жизни можно много полезного успеть для других и нужного для себя и своей души».

Это утверждает Светлана ЧУБАРОВА со ст. Плавица. Она доказывает своей деятельностью, что при желании можно и родной посёлок радовать уютным кафе, и бойцам СВО гуманитарку отправлять, и сердце наполнять впечатлениями: вместе с супругом Александром женщина с радостью открывает для себя новые уголки нашей необъятной России.

«ВОТ БЫ И МНЕ КАФЕШЕЧКУ!» — ИСТОРИЯ МЕЧТЫ

Беседовать с ней — одно удовольствие. Её обаяние, заразительный смех и огромный кругозор сразу располагают к себе. Сегодня она — главный шеф-повар в своём кафе, которое они с мужем построили на пустыре в сахарном посёлке более 13 лет назад. Для сельских жителей такой шаг — не просто решение, а настоящее приключение, требующее смелости и веры в себя. Поинтересовалась у собеседницы, с чего всё начиналось, как в голову пришла такая «лихая» мысль?

— Я местная, — рассказывает Светлана Васильевна о себе, — училась на технолога в Воронеже. Как-то с подругой-однокурсницей поехала с ней на её малую родину, в Мценск Орловской области. Там и познакомилась со своим Сашей. Потом поженились. Но в те годы найти работу по специальности было большой проблемой. Пожили года два в Липецке и приехали на станцию Плавица.

В наших краях Чубаровы сразу взялись за дело. Сперва на рынке торговали, после открыли небольшой продуктовый магазинчик, который работает до сей поры. Уж потом начали строить кафе. Года три на это ушло.

— Ещё студенткой обожала с подружками, как только получим стипендию, ходить в кафе «Манго» в Воронеже, в нём нереально вкусное мороженое продавали. И всегда, заходя туда, мечтала: «Вот бы и у меня хоть маленькая кафешечка была». Моя мечта сбылась!

Это очень коротко о воплощении мечты Светлана рассказала. На самом деле — годы труда. Зато их детище пользуется популярностью среди односельчан и гостей посёлка.

За работой. Светлана Чубарова в одном лице хозяйка и главный шеф-повар в своём кафе.

— Кто придумывал название для кафе? — задаю вопрос хозяйке.

— Супруг, — отвечает С.В. Чубарова. — Причём мы не стали мудрить: оно одно и у магазина, и у кафе. У нас фирменным блюдом долгое время был салат «Фаворит». Мы его сами придумали. В него входят руккола, листовой салат «Айсберг», зеленогубые и очень крупные мидии «киви» и сёмга. Одним словом, салат с морепродуктами. У нас тогда юноша работал, много идей подбрасывал насчёт блюд. Жаль, потом уехал.

БЛАГОДАРНОСТЬ С ФРОНТА

Да и в целом коллектив за это время поменялся, конечно. А так все они здесь — одна семья, знают друг друга хорошо, вместе делят и горе, и радости. А как иначе?

С.В. Чубарова рассказала, что в настоящее время у двух её работниц (у одной — муж, у другой — сын) воюют на СВО. Сами они с мужем Александром много раз за это время оказывали гуманитарную помощь бойцам, передавая её и через группы волонтёров, и через земляков, приезжающих в отпуск.

Супруги Чубаровы дорожат этим благодарственным письмом с фронта. Обратная связь с бойцами показывает, что их труд по оказанию помощи защитникам не напрасен.

Имеются в архиве Чубаровых грамоты от администрации поселковой и районной.

И одним из важных своих достижений в этом деле считают присланную с фронта благодарность от командира, гвардии полковника одной из войсковых частей мотострелкового полка. Бойцы, проливающие кровь на войне, говорят искреннее спасибо своим благотворителям Светлане и Александру Чубаровым: «Выражаем сердечную благодарность за оказанную гуманитарную помощь для нашего подразделения. Мы рады, что в наше непростое время есть люди, готовые протянуть руку помощи. Желаем вам успехов в труде…». Немало грамот чета имеет от местной и районной администраций за активное участие в благотворительной деятельности и вклад в развитие сельского поселения и экономику района.

— Сейчас, конечно, такого веселья в нашем кафе, как ранее, не услышишь: война идёт. Самым непростым был и ковидный год. Тут даже не о себе веду речь: нам помогал магазин. Моим сотрудникам нужно было зарабатывать, кормить семью, а посещать заведение было запрещено гостям… Да и мы были в тот момент в полной растерянности. Ещё с каждым годом как-то печально смотреть на количество выпускников. По два и даже три класса ранее было. Столько радости! Сейчас по одному классу выпускается.

Светлана знает, о чём говорит: сама мама двух дочерей. Старшая Дарья выучилась в престижном столичном вузе (МАИ) на инженера-конструктора, уже замужем, проживает в Москве. Младшая Анна — выпускница гимназии в нынешнем году.

ПО РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ: ОТ МУРМАНСКА ДО ВЛАДИВОСТОКА

— Мы много поездили по свету. Теперь твёрдо уверены: «не нужен нам берег турецкий»! — с восторгом о нашей Родине делится впечатлениями Светлана. — Когда мы с мужем стали путешествовать по родной стране, поняли, насколько она прекрасна и уникальна. В общем, у нас теперь с ним цель — Россию поглядеть. И, где б ни побывали, знаем: у нас так много удивительных мест, каждое поражает своей неповторимостью. Один Байкал чего стоит! Мы пили кристально чистую воду прямо из озера и осенью даже рискнули искупаться в ледяной. Жили там на острове Хужир, любовались живописными видами, наблюдали за крошечными нерпятами. Очень трогательные малыши.

Супруги Светлана и Александр Чубаровы до СВО путешествовали и по России, и по постсоветскому пространству. На фото они – у горного водопада в Грузии.

Путешествия Светлана так ярко описывает, что, слушая её, будто сама оказываешься в тех местах. Вместе с мужем они объехали Карелию, исследовали суровый заполярный Мурманский край, два года подряд отправлялись в Териберку — одну из самых северных точек европейской части России. Супруги мечтали поглядеть на китов, но в те дни море сильно штормило — не увидели гигантов животного мира. Однако пара не расстроилась.

Побережье бухты Стеклянной, что находится в Уссурийском заливе Японского моря, в солнечную погоду сверкает всеми цветами радуги, будто кто на берег высыпал мириады драгоценных камней.

Следующей их остановкой стал Алтай, где, арендовав автомобиль, обогнули весь Чуйский тракт. Это автодорога под тысячу километров по Новосибирской области, Алтайскому краю и Республике Алтай. Называется в честь реки Чуя, дорога полна захватывающих дух пейзажей: кругом горные перевалы, крутые подъёмы и спуски, извилистые серпантины.

Чета Чубаровых добралась до самой восточной окраины страны. На фото Александр и Светлана стоят на «Золотом мосту» во Владивостоке.

— Природа Алтая очень красива. По пути встречаются многочисленные стелы, каменные бабы, курганы и наскальные рисунки первобытных людей. В селе Сростки стоит памятник Василию Шукшину, уроженцу этих мест.

Ещё Чубаровы обязательным для себя посчитали посетить одну из восточных точек страны. Вернее, город Владивосток. И самым удивительным для себя открыли там бухту Стеклянную поблизости от города. Её побережье не из песка или гальки, а именно из отшлифованного морем стекла. Таких мест на планете всего два. Вот одно такое — в России (другое в Калифорнии — США).

— Мы сначала на берегу не в силах были поверить своим глазам: побережье переливалось всеми цветами радуги, будто кто-то здесь рассыпал тысячи драгоценных камней. Ощущение не передать словами: словно в сказке очутились. Кругом — одни самоцветы.

И, завершая рассказ о себе и своей деятельности с путешествиями, Светлана Васильевна подытоживает:

— В жизни можно всё и везде успеть. Было бы желание. Каждое «не могу» разбивается о твёрдое «я хочу!».