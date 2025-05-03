Есть у них и ум, и сила

Сборная команда педагогов и 11-классников из школы №2 п. Добринка победила в финале на областном интеллектуальном конкурсе в номинации «Сила ума».

Педагоги и учащиеся школы №2 п. Добринка из команды «ГелиУм» прошли в финал интеллектуального КВИЗ-турнира, организованного областным Центром цифрового образования детей «IT-КУБ», где вновь стали одними из лучших.

Всё начиналось ещё в первой четверти нынешнего учебного года. Более 30 команд из разных уголков Липецкой области собрались тогда на это мероприятие. Наш район представляла команда «ГелиУМ» из второй Добринской школы, в неё вошли три педагога (учитель физики и завуч Татьяна Николаевна Какоткина, учитель химии Елена Дмитриевна Лазутина (капитан команды), учитель географии Елена Михайловна Фатеева) и трое юношей-одиннадцатиклассников (Яков Годовиков, Александр Чиликин и Владислав Уколов). И тогда наши победили. Потом ряды участников поредели, с каждым туром их количество уменьшалось. Но добринцы всё время находились на позиции призёров.

А в целом до финала дошла лишь половина команд. И вот накануне Дня Победы — самая последняя игра. Традиционно она состояла из нескольких раундов, которые включали в себя и знания по определённым предметам, и проверяли общую эрудицию игроков. В принципе долгой подготовки, как к экзаменам, задания не требовали. Как говорится, если знаешь, то знаешь. Если не знаешь, да ещё забыл, то уже ничего и никто тебе не поможет…

— Например, было интересное задание, — рассказывает Е.Д. Лазутина, — до революции в России на отстающих почтах вывешивали определённый знак, требовалось его угадать из нескольких предложенных. У нас выбор стоял между панцирем черепахи — символа медлительности и подковой — якобы для ускорения, чтоб стремились к лучшему. Мы выбрали последнее, но не попали. Всё-таки вывешивали панцирь черепахи.

Или в отгадывании видов спортивных состязаний добринцам выпал такой текст: «Двигаться вперёд не всегда хорошо и двигаться назад не всегда плохо». Можно голову сломать, ведь обычно в любых соревнованиях девиз: «Быстрее, выше, сильнее!». Однако есть такой вид, где на самом деле двигаться назад — самое лучшее, причём соперники в это время толпой на вас наступают. Догадались, уважаемые читатели, о чём речь? Уж в детстве или в школьные годы каждый из нас в таком виде соревновался. Это всем знакомое перетягивание каната.

— Все туры игры проходили в тёплой атмосфере, — продолжают педагоги, — мы на других посмотрели, себя показали. Поняли, что и сами, и наши дети много знаем, можем посоревноваться в этом, хотя сначала, конечно, волнение присутствовало.

— За последние два года моей жизни, — признаётся выпускник Александр Чиликин, — это самое запоминающееся событие. Очень интересными были сами задания, непередаваемым дух нашей команды.

С парнем согласны и его одноклассники. И вот подведение итогов. Добринский «ГелиУМ» победил в престижной номинации «Сила ума». Это огромный успех, если учитывать, что из 15 приехавших на финал команд лишь третья часть стала победителями и призёрами. Да и не случайно наши дали изначально такое название себе, ведь «как вы яхту назовёте, так она и поплывёт».

— Мы из второй Добринской школы, — подытоживает капитан, — гелий — это второй элемент таблицы Менделеева, изначально был найден на Солнце. Помните, у Владимира Маяковского в одном из стихотворений прозвучал лозунг: «Светить всегда, светить везде…». Вот и мы стараемся так поступать с командой.

У них получилось оправдать своё название! Ну и радость момента «подсластил» спонсор этих состязаний — «Лебедянь-молоко», вручивший каждому игроку по пакету различных вкусностей от своей фирмы.

“Мы стараемся создавать равные возможности для образования детей, школы в муниципалитетах переоснащаем, модернизируем, педагоги регулярно повышают свою квалификацию: все это позволяет талантливым детям в разных уголках региона раскрыться и самореализоваться”, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.