Есть в Добринке заслуженный строитель. Это высокое звание он носит не напрасно. За то время, что Юрий Медведков руководил рядом строительных организаций, в Добринском районе было возведено около двухсот тысяч квадратных метров жилья, объектов соцкультбыта, школ, Домов культуры, промышленных и сельскохозяйственных объектов.

ИЗ СИБИРИ – НА КАВКАЗ

Герой нашего повествования родился в селе Ермаковское Красноярского края. В тридцати километрах от него располагалось то самое Шушенское, где в свое время отбывал ссылку вождь мирового пролетариата В.И. Ленин вместе с женой Н.К. Крупской. Детство и школьные годы Медведков провел на сибирских просторах.

– В девятом классе я уже точно знал, кем буду, – вспоминает он, – мой дядя Леонид Петрович трудился прорабом в одной строительной организации. Уже тогда он научил меня работать с чертежами, объяснял азы строительства. Так что вопроса «кем быть» передо мной не стояло. Почетная профессия манила меня. Правда, мои планы могли разрушить родители. Как только перешел в 10-й класс, мама и папа, продав дом в Ермаковском, решили переехать на Кавказ, в пригород Пятигорска. Мне пришлось доказать им свое право получить аттестат зрелости в родной Сибири. С трудом, но они согласились оставить меня на попечении у дяди с тетей, чему я был несказанно рад. Окончив десятилетку, оправился к родителям в теплые края. Поступать решил в Северо-Кавказский горно-металлургический институт на строительный факультет, который базировался в городе Орджоникидзе, ныне – Владикавказ. Подав документы, с честью выдержал вступительные испытания и был зачислен на первый курс. С этого момента меня полностью поглотила атмосфера интересных лекций, курсовых, лабораторных работ, а также зачетов с экзаменами. Учеба давалась легко, сказалась помощь дяди-прораба.

ДИПЛОМ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На пятом курсе Юрий Медведков сочетался законным браком со своей однокурсницей Светланой. Девушка тоже решила посвятить себя профессии строителя. Веселую свадьбу сыграли 18 сентября 1971 года. А после Нового года оба засели за написание дипломных работ. Их защиту назначили на лето.

– Мой проект рассматривали в день моего рождения, 20 июня, – говорит собеседник, – я даже помню тему моего диплома: «Завод ЖБИ производительностью 100000 кубометров изделий в год». Изложив государственной комиссии все нюансы проекта, над которым работал несколько месяцев, получил резолюцию в верхнем углу титульного листа: «Запустить в производство». Как узнал уже позже, по моим выкладкам действительно в одной из областей СССР был построен комбинат железобетонных конструкций. Окончив ВУЗ, дипломированные специалисты Медведковы получили распределение в Добринку.

Декабрь 1984 года. В центре снимка — Ю.Д. Медведков вместе с участниками областной конференции строителей работает над итоговой резолюцией заседания.

ИЗ ОТСТАЮЩИХ – В ПЕРЕДОВЫЕ

Несмотря на то, что в документах у Юрия Медведкова значилось «принять на работу прорабом с окладом 160 рублей», молодой человек изъявил желание начать с самых «низов» руководящей лестницы, и попросился обычным мастером на стройку. Деловая хватка, умение быстро принимать решения, техническая грамотность помогли ему менее чем за год пройти должности прораба, старшего прораба, начальника участка. В 1976 году Медведков возглавил МПМК, которая затем была преобразована в КГСО-1. Под его руководством тогда работало свыше трехсот человек.

Большая часть средних школ, здания районного узла связи, завода СОМ, пристройка к первой Добринской школе, свинарник в колхозе имени Фрунзе, целый ряд других промышленных объектов, а также двухэтажки в Прогрессе и на улице Корнева, индивидуальные коттеджи в районом центре – все было построено силами этой организации. Которая, к слову, по экономическим показателям вышла в рентабельные.

Этот факт не оставили без внимания областные СМИ. В газете «Ленинское знамя» был дан подробный отчет о том, как добринские строители, ежегодно имевшие полумиллионные долги, стали работать с прибылью.

КИПЫ ГРАМОТ И ДИПЛОМОВ

Наше общение проходило в удобной беседке в тенистом фруктовом саду. В беседе с Юрием Медведковым я поинтересовался, а есть ли у него какие-нибудь грамоты или дипломы. Собеседник, извинившись, на несколько минут ушел в дом и просил не уходить. Такого возвращения я точно не ожидал. Заслуженный строитель за три захода вынес огромную кипу разноцветных прямоугольников с государственной символикой.

– Читайте, – коротко произнес он.

Каждый картонный лист рассказывал, когда и за что был поощрен Ю.Д. Медведков. Я предложил сложить все в одну стопу и измерить благодарности рулеткой. Не получилось, ибо бумага скользила и не желала «строиться» по вертикали. Тогда мы решили определить общий вес грамот и дипломов. Под рукой в этот день не нашлось бытовых весов, поэтому их количество сообща определили как «не один килограмм».

– Я искренне считаю, что строитель – самая созидательная профессия в мире, – сообщил на прощание Медведков, – взгляните сами, все, что нас окружает, создано их руками. Мудрость веков гласит: мужчина за свою жизнь должен посадить дерево, построить дом и родить сына. Но прежде, я считаю, каждый должен определить своё место в этой жизни. Мне удалось это сделать, за что благодарю Бога и судьбу…

Эдуард ДЕМИХОВ.

Фото автора и из личного архива Ю. Д. Медведкова.