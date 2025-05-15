Эстафета Победы в Плавице

5 мая в Плавице состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета среди учащихся 5-11 классов МБОУ «Гимназия им. И.М. Макаренкова» с. Ольговка, посвящённая 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На старт вышли 13 команд, а общее количество участников составило более 100 юных гимназистов. По итогам состязаний среди учащихся 5-6 классов победителями стали обучающиеся из 6 А класса. Среди 7-8 классов уверенную победу одержали обучающиеся из 8 А класса.

Захватывающей была борьба в абсолютном первенстве. В упорной борьбе 3-е место заняла сборная юношей и девушек из 9 А класса. Второе место и серебряные медали у 8 А класса. Лидером эстафеты стала сборная команда 10-го класса. Победители и призёры соревнований были награждены грамотами, медалями и сладкими призами — тортами.

По устоявшейся традиции спонсорами соревнований стали Богородицкая сельская администрация и сельскохозяйственное предприятие «Гелиос», возглавляемое депутатом областного Совета депутатов Г.Н. Крутских. По итогам соревнований лучшие бегуны приняли участие в районной эстафете.