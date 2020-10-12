Эстафету акции «Сохраним лес‒2020» приняли еще три района Липецкой области: Краснинский, Становлянский и Измалковский

Прошедшая неделя для Елецкого лесничества выдалась насыщенной. В рамках нацпроекта «Экология» проведена акция «Сохраним лес‒2020» в Краснинском районе. Сотрудники администрации, активисты Молодой Гвардии Единой России Краснинского района и лесники озеленили берега местных водоемов ‒ Фурманский и Цуканов. Укоренено 200 шт. черенков ивы. В будущем, благодаря зазеленевшим деревцам, места отдыха преобразятся и будут радовать жителей и гостей района.

Становлянский район тоже не остался в стороне и активно принял участие в дополнении лесных культур. Сельского Островского сельсовета совместно с Елецким лесничеством и лесхозом посадили более 200 сеянцев сосны.

Завершающим в марафоне стал Измалковский район. Сотрудники поселенческого дома культуры и досуга с. Чернавы, лесники, а также неравнодушные жители высадили около 500 штук сеянцев дуба в государственном лесном фонде на площади 0,5 га.

«Сохранению и воспроизводству лесов в Липецкой области уделяется большое внимание, — отмечает глава региона Игорь Артамонов. — Результат этой работы окажет огромное влияние на состояние атмосферного воздуха и почв, позитивно скажется на здоровье населения».