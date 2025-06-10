Этнографический праздник «Волченские узоры» собрал 8000 гостей

Знаменитый событийный фестиваль «Волченские узоры» в Добровском округе собрал около 8000 гостей из Липецкой области и других регионов, которые приехали полюбоваться старинным обычаем создания узоров из песка, занесенным в Федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. Испокон веков на праздник Пресвятой Троицы волченцы раскапывают цветные пески, залегающие близ села, привозят их домой и ранним утром возле своих дворов выкладывают оригинальные песочные рисунки.

До начала официального открытия праздника туристы совершили экскурсию по улицам села и полюбовались живописными узорами, а также осмотрели многочисленные фестивальные площадки у местного дома культуры. Программа фестиваля включала в себя выступление творческих коллективов и гармонистов Липецкой области и Добровского округа. Украшением праздника стало шествие фольклорных коллективов по улицам села. Кроме того, гостям предлагалось осмотреть комнату крестьянского быта, принять участие в мастер-классах по песочным узорам, косьбе травы ручной косой, плетению троицких венков. Состоялись конкурсы традиционных праздничных и обрядовых блюд, «Аутентичные волченские песочные узоры», «Лучший троицкий венок». Для детей были организованы специальные развлекательные программы. Работали сувенирные лавки, мастера народных промыслов демонстрировали свои работы. Изюминкой этого года стала реконструкция традиционного волченского свадебного обряда.

«Это необыкновенно красивый обычай, который уже несколько лет могут увидеть все желающие, приехав на фестиваль в Волчье. Это помогает и сохранить уникальное культурное наследие, и сделать вклад в популяризацию липецкой земли, как интересного туристического места», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Организаторы фестиваля: администрация Добровского муниципального округа, Центр туризма «Липецкая земля», Областной центр культуры, народного творчества и кино, который реализует в нашем регионе федеральный культурно-патриотический проект «Семья. Традиция. Победа».