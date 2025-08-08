“Это наш профессиональный праздник”

Диплом за второе место в конкурсе видеороликов «Камера! Мотор! Готовим!» областного марафона «Настрой на стройность» получила медицинская сестра Добринской центральной районной больницы Надежда Першина. Вместе с ней на церемонию награждения победителей второго этапа на Зеленый остров в Липецк приехали дипломант предыдущего этапа Тарас Соломка и кураторы проекта Ольга Патутина (крайняя слева) и Людмила Андреева.

Так не без гордости говорят о Дне физкультурника участники марафона «Настрой на стройность»

Год назад стартовал этот проект. Организатором марафона выступило управление здравоохранения Липецкой области (теперь — министерство) по инициативе губернатора Игоря Артамонова.

Добринцы тогда активно поддержали начинание. Наша группа была одной из самых многочисленных и, что еще важнее, самых активных.

Азартно, увлеченно прошли они первый этап.

Большинство было мотивировано на успех. Но в соревнованиях, как известно, побеждает сильнейший, а в данном марафоне, кроме того, — наиболее упорный и целеустремленный. Им оказался заведующий хозяйством отделения ЦРБ д. Ольговка Тарас Соломка. Благодаря физическим нагрузкам, главной из которых явилась ежедневная ходьба по 10 километров, а также правильному питанию, Тарас Васильевич не только стал на 17 килограммов стройнее, но (что более важно) избавился от целого букета болячек.

Напомним читателям, что вместе с дипломом победителя он получил сертификат на 50 тысяч рублей и потратил их, приобретя для наших земляков, участвующих в проведении специальной военной операции, три инвекторных бензиновых генератора.

Второй этап марафона объединил в своих рядах вдвое большее количество желающих укрепить здоровье: 103 человека. И хотя по-прежнему основную часть марафонцев составили работники здравоохранения, тем не менее в группу подтянулись и представители других сфер деятельности — частного бизнеса, системы образования, юриспруденции. Увеличилось число людей возрастной категории 60+, домохозяек. Настроиться на стройность пришли и члены объединения «Активное долголетие».

Вот так проводят разминку перед ходьбой на скандинавских палочках марафонцы. Татьяна Ларина (на заднем плане) даже приехала в Добринку из Чамлык-Никольского, чтобы «погулять» по обновленным беговым дорожкам стадиона. Кстати, она и бассейн регулярно посещает.

Вообще, следует сказать, что участниками второго этапа марафона стали добринцы от 21 года до 71. И весовая категория у всех разная: от 65 килограммов до 135.

Лидером области по избавлению от лишнего веса на этот раз никто из наших земляков не стал. Первенство захватила ельчанка, похудевшая на 23 килограмма. Но и у наших марафонцев есть отличные результаты. От балласта в 15 килограммов избавилась одна из добринских девушек. А в среднем наши марафонцы сбросили от 2 до 8 килограммов веса, мешавшего им жить полноценной жизнью.

Однако вновь обратим внимание читателей на то, что участие в марафоне «Настрой на стройность» не ставит перед собой единственную цель — похудеть. Задача шире и многограннее.

О ней замечательно высказалась одна из кураторов проекта — акушерка нашей центральной районной больницы Ольга Патутина:

— Для меня участие в нем — это возможность дисциплинировать себя, научиться здоровому образу жизни (благодаря консультациям компетентных специалистов), выработать полезные привычки, получить новые знания по приготовлению блюд правильного питания.

Надо сказать, что Ольга Васильевна никогда не имела излишний вес, но участие в марафоне укрепило ее физическое здоровье настолько, что во время сдачи норм ГТО в нынешнем году своими показателями она удивила даже тренеров спортшколы.

— У нас не каждый 40-летний спортсмен выдает такие результаты, — отметил тогда один из судей.

Кстати, О.В. Патутина вместе с тремя своими подругами-марафонцами и одновременно коллегами по работе — Лолой Юнусовой, Надеждой Першиной, Людмилой Андреевой — отлично сдали нормы ГТО, став обладателями «золотых» значков.

Тем не менее, и второй этап марафона принес нашим участникам награду. Ее получила Надежда Першина. Она стала дипломантом, заняв второе место в конкурсе видеороликов «Камера! Мотор! Готовим!». Как одно из лучших оценило жюри приготовленный ею десерт (рецепт этого блюда мы сегодня публикуем в газете).

…Завершился и второй этап марафона. Наверняка, впереди будет еще и третий, и четвертый, и т.д. Но и в промежутке между этапами участники продолжают вести активный образ жизни. В их обычную жизнь прочно вошли пешие прогулки на свежем воздухе, ходьба с помощью скандинавских палочек, бег, самостоятельные занятия на спортивных тренажерах (благо, что они установлены почти во всех сельских поселениях). Активисты проекта стремятся и тех, кто рядом, вовлечь в занятия спортом, как это делают марафонцы ЦРБ, организуя физкультминутки в течение рабочего дня (к сожалению, сейчас этот вид своеобразного релакса не проводится — а жаль!), велопробеги в свободное от работы время, принимая активное участие в различных (в том числе областных) спортивных состязаниях.

Справедливости ради скажу, что, конечно же, далеко не каждый участник проекта постоянно занимается этим. Более того, далеко не каждый дошел до финиша. Были и такие, кто сошел с дистанции. Их можно понять и не судить строго. Зато те, кто остался верен избранному пути, ведущему к здоровому образу жизни, заслуживают похвалы и восхищения.

Марафон «Настрой на стройность» — это состязание, которое несет каждому его участнику великолепные бонусы в виде крепкого здоровья. Согласитесь, что ценнее, пожалуй, и нет ничего.