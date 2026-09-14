Добринские волонтёры получили награды от командиров частей, где служат наши земляки

Четвёртого сентября в школе села Пушкино прошла линейка, посвящённая памяти жертв Беслана. В 2004 году случилось страшное — нападение на школу в Беслане. От террористического акта погибли свыше трехсот человек, в числе которых было много детей. Год спустя в закон под названием «О днях воинской славы (победных днях) России» был внесен День солидарности в борьбе с терроризмом. Иначе его еще называют Днём памяти жертв Беслана.



От ведущих мероприятия школьники узнали много нового о подвигах земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, воинах-интернационалистах, участниках чеченских кампаний. После минуты молчания они возложили живые цветы к мемориальной доске, посвящённой своему земляку Александру Карелину, который погиб в Афганистане.

В конце памятной линейки произошло ещё одно знаковое событие. Добринский военный волонтёр Алексей Атисков по поручению командования 52 артиллерийской бригады ВДВ и нашего земляка с позывным «Буран», который проходит там службу вручил медали «За помощь фронту» активистам добровольческой группы «Монолит» из села Пушкино Марии Кудряшовой и Галине Овчаровой. Эта волонтёрская группа для помощи нашим землякам на фронте возникла сразу же после начала СВО. Её основоположником выступила Светлана Скоробогатова. По зову сердца они начали посильно помогать нашим бойцам. Постепенно в группу вошли другие педагоги Пушкинской школы, персонал учреждения, школьники и их родители. Со временем группа объединила жителей Пушкино, Новочеркутино, Александровки, Борогодиицкого (Богородицкий теротдел), станции Плавица. А вскоре появилось и название группы — «Монолит». Мария Кудряшова и Галина Овчарова принимали активное участие в сборе гуманитарной помощи. Мария Васильевна сама занималась приготовлением мясных блюд. А Галина Григорьевна отвечала за домашние соления и выпечку.

— Это наша с вами общая награда, — обратились обе женщины к ученикам, педагогам и техническому персоналу школы, — всех наших жителей, кто участвует в волонтёрской помощи землякам, которые отстаивают свободу и независимость нашей Родины в зоне спецоперации.

По словам Алексея Атискова, аналогичную награду наши бойцы просили передать предпринимательнице из Добринки Елене Беляевой и ещё одной нашей землячке Нине Ковыльниковой, которая сегодня живёт в Липецке. А чуть ранее медали «Участнику гуманитарного конвоя» были вручены начальнику Нижнематрёнского территориального отдела Сергею Бирюкову и военному волонтёру Артёму Буданцеву.