Это нужно не мертвым

Жители Мазейского сельсовета накануне 80-летия Великой Победы собственными силами обустроили место гибели экипажа фронтового бомбардировщика на окраине деревни Прудки и привели в порядок могилу Неизвестного солдата на кладбище поселения.

Окраина деревни Александровка 2-я, или Прудки, как именуют этот населенный пункт местные жители. Накатанная грунтовка привела нас к месту гибели экипажа фронтового бомбардировщика Ил-4, разбившегося в ночь на 20-е сентября 1943 года при возвращении с боевого задания. Здесь стоит бортовая «Газель», тарахтит переносной генератор, пятеро парней занимаются малярными работами. Кто красит новую оградку, кто обновляет секции старой, рисуя на них российский триколор. Её решили не выбрасывать, а закрыть подъезд к мемориалу на автотранспорте.

Один из работающих, Сергей Дорофеев, поделился детскими воспоминаниями.

— Когда я учился в Прудковской начальной, а затем и в средней школе деревни Заря, — говорит он, — вместе с ребятами не раз приходил на это памятное место. Вечером восьмого мая мы шли сюда колонной с зажженными факелами, как в Добринке, а девятого здесь проходил многочисленный митинг. Людей собиралось очень много. Весной на месте захоронения начинали наводить порядок.

На месте, где погиб экипаж самолета, раньше стоял железный памятный знак. Сейчас здесь черный гранитный памятник с траурной надписью и гробница, новая металлическая ограда, площадка выложена плиткой, неподалеку установлен столик и две лавочки. Посидеть, подумать, вспомнить. Прилегающая территория значительно расширилась, деревья и кустарники выпилены и вывезены.

— Старики вспоминали, — рассказали братья Литвиновы, Александр и Анатолий, — что при заходе на посадку в самолете сдетонировала одна из бомб, не вышедшая из бомболюка. Настоящая война не дошла до наших мест, но даже сегодня любой из нас может показать здания, в которых в годы войны размещался штаб летчиков, их общежитие и столовая. Наши односельчане свято чтут память погибших героев. Рассказы про те далекие события передаются в Прудках из поколения в поколение, на главный праздник мая мы приводим сюда своих детей.

При поддержке Мазейского сельсовета были приобретены песок, щебень и организовано грейдирование площадки. Немалая роль в капитальном обновлении места памяти принадлежит меценату Сергею Викторовичу Дорофееву, родившемуся в этих местах. Он помог с покупкой необходимых строительных материалов (цемент, плитка, металлоконструкции), а также ритуального столика, лавочек, гранитного памятника и надгробия. Не осталась в стороне от доброго дела и общественность. В день визита корреспондента «ДВ» полезным трудом занимались Василий Анохин, Никита Литвяков и Дмитрий Ларин. В свободное время им помогали Валентина Середина, Марина и Екатерина Литвиновы, Ирина Шатова, Ирина Бредихина, Елена Посаднева и Елена Демихова. Женской части трудового десанта поручили благоустройство в виде разбивки цветников. Со своей задачей женщины справились на отлично.

Еще одно захоронение военной поры находится на кладбище села Мазейка. Местные жители, и стар, и млад, называют это место могилой Неизвестного солдата. Когда-то здесь проводились мероприятия ко Дню Победы. Немного позже, когда в центре села появился монумент погибшим землякам, про могилу немного забыли. О том, кто лежит в земле, доподлинно неизвестно.

Есть лишь предположения, но конкретных фактов или воспоминаний очевидцев не имеется. Тем не менее, за могилой ухаживали. Старый металлический памятник со звездой отслужил свой век, его убрали и поставили деревянный крест. И его век оказался коротким. Негоже, решили мазейцы, встречать таким образом юбилей Победы. И стали думать про капитальное обновление старой могилы. Местный почтальон Алла Скоморохова занялась сбором добровольных пожертвований с односельчан. На благое дело сдавали кто сколько мог. Не отказался никто.

Собранной суммы вполне хватило, чтобы приобрести необходимое количество профтрубы для изготовления красивой оградки и профлиста для обелиска. По задумкам селян, на небольшую гробничку прикрепили настоящую солдатскую каску. Все работы по металлу бескорыстно взял на себя местный умелец Виктор Скоморохов. И сварщик, и маляр, и жестянщик. Все элементы новой оградки он сваривал, а затем и красил на лужайке перед своим домом. Пятиконечную красную звезду он сделал в 3-D формате. Получилось красиво и долговечно. По готовности разборную конструкцию перевезли на кладбище и установили.

…Вечером восьмого мая, не изменяя традиции, многие прудковцы пришли к месту гибели военных летчиков. А Девятого Мая митинг ко Дню Победы прошел в центре Мазейки, у памятника погибшим воинам, после чего благодарные потомки посетили на кладбище могилу Неизвестного солдата.

«Сегодня обелиски и памятники павшим воинам и погибшим в годы войны мирным жителям есть на всей территории Липецкой области. К ним мы несем цветы, здесь мы склоняем головы перед мужеством героев, отстоявших мир и саму жизнь для детей, внуков и правнуков», – подчеркивает губернатор региона Игорь Артамонов.