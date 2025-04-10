Евгений Боровских станет исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена Липецкой области

Депутаты облсовета проголосовали за назначение Евгения Боровских исполняющим обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области. Теперь Евгений Вячеславович должен в течение 14 дней снять с себя полномочия мэра Ельца. Это решение следует утвердить на сессии горсовета Ельца. Следующий шаг – согласование Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей кандидата на должность без приставки и.о.

Занимающему должность бизнес-омбудсмена до настоящего времени Александру Бабанову за высокий профессионализм, плодотворное сотрудничество и постоянную готовность к конструктивному диалогу на сессии вручили юбилейную медаль «70 лет Липецкой области».