Андрей Андреевич Самсонов прошел все войну на Западном и Восточном фронтах, был связистом. Защищал Москву и Сталинград, воевал в Белоруссии, за что был награждён медалями «За оборону Сталинграда», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», орденом Красной звезды.

Управляющий липецким Отделением СФР Евгений Павлов вместе с председателем липецкого городского Совета ветеранов Виктором Долгих поздравили ветерана с наступающей 78 годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Андрей Самсонов — один из немногих ныне живущих ветеранов в Липецкой области, который принимал непосредственное участие в борьбе с фашизмом в те страшные годы войны.

Андрей Андреевич родился 26 декабря 1920 года в деревне Звягино Калужской области в простой семье колхозников. Двадцатилетний мальчишка едва успел окончить Харьковское училище связи, как тут же попал на фронт. Его десятый отдельный батальон воздушного наблюдения был всегда в эпицентре событий.

«Нашей главное задачей была оперативность. Мы передавали в штаб своим информацию о перемещении немецких бомбардировщиков. Будешь первым — победишь, немного опоздаешь — возможна атака. Ошибаться было нельзя» — вспоминает ветеран.

Победу Андрей Самсонов встретил в Белоруссии. После войны служил в разных уголках страны, а после демобилизации остановился в Липецке. У ветерана 4 детей, 5 внуков и 4 правнука.

«Наш долг помнить и чтить тех, благодаря кому мы сегодня имеем мирное небо над головой. В те годы наши деды и прадеды находились в невероятно трудных условиях и совершали героические подвиги. Мы скорбим о погибших и заботимся о ныне живущих. Подвиг наших героев навсегда останется у нас в сердцах» — отметил Евгений Павлов.