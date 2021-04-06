Сегодня, 6 апреля, вице-губернатор Дмитрий Аверов и глава Липецка Евгения Уваркина проинспектировали ход строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, проконтролировали весеннюю уборку города и обсудили благоустройство Гагаринского сквера.

Особое внимание заместитель главы региона и мэр областного центра уделили строящимся ФОКам, сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.

– Безусловно, спортивные комплексы нужны жителям города, причём в них должны быть не только секции для детей, но и оздоровительные занятия для взрослых. Мы видим такой запрос от липчан и стараемся его выполнить, – сообщила мэр.

ФОК в районе Опытной станции, рядом со школой №14, практически готов. Подрядчику остаётся установить оборудование внутри здания, расстелить спортивный линолеум, уложить плитку в бассейне и озеленить прилегающую территорию. Кстати, поставка спортинвентаря ожидается в мае, а стелить газон планируют начать уже на следующей неделе.

Дмитрий Аверов оценил скорость и качество выполненных работ и обсудил с Евгенией Уваркиной возможность благоустройства и создания спортивной инфраструктуры на прилегающей к комплексу территории. Глава города обратила внимание профильных специалистов, что здесь можно было бы создать зону для воркаута, наподобие той, что уже существует на городском пляже.

Ещё один физкультурно-оздоровительный комплекс расположится на улице Титова, в районе школы №46. Он возводится по типовому проекту. Отличие от ФОКа в районе Опытной станции – здесь будет уклон на единоборства, а не на игровые виды спорта. Подготовительные мероприятия на объекте стартовали в конце прошлого года, а уже сегодня подрядчик сообщил, что строители завершили заливку фундамента здания. Согласно контракту, новый комплекс должен быть готов к концу 2021-го.

– Строителям хорошо известен проект, сейчас они же завершают работы в районе 14 школы, люди понимают, какой должен быть конечный результат и это несомненный плюс. На данный момент у нас к подрядчику нет претензий, работы идут в графике, – отметила Евгения Уваркина.

Остался доволен темпами строительства и заместитель главы администрации региона.

– Стадии строительства разные – в районе школы №14 готовность на уровне 95% – остаётся внешнее благоустройство и небольшие отделочные работы. Возникает вопрос с подключением к сетям, но коллеги заверяют, что он вскоре будет решён. Мы планируем, что к новому школьному сезону комплекс будет запущен в работу. По второму объекту ожидается, что он будет введён в строй до конца года. В регионе высокая потребность в развитии социальной инфраструктуры, – подчеркнул Дмитрий Аверов.

Как известно, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в районе Опытной станции и школы №46 ведётся в рамках национального проекта «Демография».

В ходе объезда обратили внимание и на расположенный неподалёку Гагаринский сквер на одноимённой улице. К 60-летию полёта человека в космос здесь отремонтируют памятник Юрию Гагарину, а на самой аллее организуют субботник – он состоится 10 апреля. Призвала включаться в эту работу мэр и представителей бизнеса, а также управляющих компаний – в первую очередь убрать нужно на «красных линиях», а затем зайти в глубину районов.

– Многие предприниматели и активные жители следят за состоянием своих территорий, и наши замечания находят отклики. Это не может не радовать. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Только совместными усилиями мы приведём город в порядок, – отметила мэр.

Некоторые жители сами обращались сегодня к мэру с просьбами организовать субботники. Одна из них – Римма Токарева, проживающая в доме №103/1 по улице Гагарина. Липчанка подчеркнула, что жильцы готовы приложить максимальные усилия для того, чтобы навести здесь порядок. Глава города заверила её, что в ближайшие выходные управление Советским округом организует здесь уборку, в которой смогут участвовать не только сотрудники ведомства, но и все желающие.