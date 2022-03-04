Доставить гуманитарную помощь и поздравить женщин с наступающим праздником весны – такую задачу перед собой поставили глава города Липецка Евгения Уваркина и общественник, обладатель титула «Сильнейший человек России» Вячеслав Максюта.

Пункт сбора гуманитарной помощи людям, приехавшим из Луганской и Донецкой народных республик, расположился в Липецком Доме музыки. Как рассказала директор учреждения Наталья Сосновская, желание помочь и поддержать тех, кто находится сегодня в трудной жизненной ситуации, сплотило сотни липчан. Горожане приносят предметы первой необходимости, детские товары, продукты длительного хранения с действующим сроком годности, одежду и технику. Уже удалось собрать почти 23 тонны гуманитарной помощи.

— Сложившаяся ситуация испытывает нас на прочность. Но я уверена, что мы справимся, в том числе благодаря вам, людям с открытыми сердцами, которые готовы нести добро. Отрадно, что сегодня в пункте гуманитарной помощи есть всё необходимое, чтобы обеспечить потребности граждан Донбасса, которые расположились в Липецкой области, и мы при необходимости можем помочь другим регионам, — отметила Евгения Уваркина.

Гуманитарный груз мэр и самый сильный человек России привезли в «Лесную сказку» – в оздоровительном центре располагаются переселенцы из ДНР и ЛНР – женщины и дети. Одна из них, Ольга Белкина, приехала в Липецк в ходе эвакуации из Донецка. Район, где они жили с семьёй, находится в четырех километрах от границы с Украиной.

— Все восемь лет нас обстреливали, падали снаряды, гибли люди. Когда объявили эвакуацию, я, не сомневаясь, взяла детей и уехала, — рассказывает женщина. — Здесь о нас заботятся. Пятиразовое питание, для детей развлечения – игры и дискотеки.

Дома у Ольги остались пожилые родители и муж. Родные стараются постоянно держать связь, созваниваются даже ночью. Те, кто остался в Донецке, спокойны за Ольгу и детей, а вот сама женщина очень переживает, мечтает, чтобы скорее установился мир, и они встретились.

Лидия Малашина также живет в реабилитационном центре. Ее сын страдает расстройством аутистического спектра. Переезд и смена обстановки стали для него большим стрессом. Лидия обратилась за помощью к главе Липецка. Евгения Уваркина пообещала, что подключит к решению вопроса местные профильные организации, например, «ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке». Специалисты окажут мальчику квалифицированную помощь.

Накануне Международного женского дня для постояльцев центра устроили концерт. К ним со словами поддержки обратилась мэр Липецка. А Вячеслав Максюта вручил женщинам букеты тюльпанов, выращенные в липецком «Зеленхозе».

— Поддерживать женщин, мужья которых каждый день рискуют жизнями и борются за мирное будущее, это очень сложно. У меня самого наворачиваются слёзы. Но я уверен, мы справимся, выстоим, победим, — отметил самый сильный человек России.