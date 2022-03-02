Расширенное заседание городской антинаркотической комиссии провела глава Липецка Евгения Уваркина. В нем приняли участие главный врач областного наркодиспансера Михаил Коростин, представители УМВД и структурных подразделений мэрии, а также руководители вузов и ссузов, представители общественности.

О результате работы по противодействию незаконному обороту наркотиков доложил начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Липецку Игорь Захаров. Он сообщил, что за 2021 год выявлено 863 наркопреступления – на 13,6% меньше чем в 2020-м. Благодаря успешной спецоперации по пресечению деятельности межрегионального магазина, через который наркотические вещества переправлялись по территории нескольких субъектов страны, были задержаны шесть оптовых наркокурьеров и закладчиков, ликвидировано два подпольных наркосклада, изъято порядка четырех килограммов опасных веществ. Чтобы пресечь скрытую рекламу и пропаганду наркотиков проводится мониторинг в Интернете. По результатам изучения социальных сетей выявлено 709 адресов сайтов. 611 из них уже заблокировал Роскомнадзор. В рамках операции «Мак» изъято порядка трех килограмм наркотиков, ликвидировано 48 очагов произрастания.

Еще один немаловажный факт, на который обратили внимание не только правоохранители, но и представители общественности, – в последнее время очагами распространения наркопреступности стали садоводческие товарищества. Так, недавно в одном из СНТ была выявлена и пресечена работа лаборатории по производству опасных веществ.

При обнаружении возможных точек распространения, жителям не стоит контактировать и вступать в конфликт с предполагаемыми преступниками, лучше незамедлительно сообщить координаты места в полицию по телефону системы 112, — отметил Игорь Захаров.

Как сообщил Михаил Коростин, по данным социологического исследования, проведенного в ноябре 2021 года, в регионе незначительно, но выросло количество потребителей наркотиков. В основном пользуется спросом продукция из конопли, при этом «интерес» к спайсу и галлюциногенам снизился. Чаще наркотики впервые употребляют люди в возрасте от 16 до 25 лет (74,9%). С целью выявления молодежи, склонной к наркозависимости, медики проводят профосмотры в вузах и ссузах.

Если первичная профилактика, в которую входят лектории, викторины и прочие мероприятия, у нас отлажена в образовательных учреждениях, то охват мерами вторичной профилактики, направленными на выявление лиц, склонных к употреблению наркотиков, среди студентов снизился. Нам нужно убеждать молодежь участвовать в исследованиях, особенно тех, кто имеет систематические проблемы с учебой и эмоционально нестабилен, — сообщил Михаил Коростин.

Усилить антинаркотическую пропаганду предложила глава города Евгения Уваркина.