Евгения Уваркина о будущем Студенческого городка: “В наших силах изменить энергетику этого пространства”

Глава администрации Липецка Евгения Уваркина с представителями профильных городских департаментов и управлений, а также депутатами горсовета провела совещание в Студенческом городке. Главными темами выезда стали перспективы развития данной территории и модернизация существующей здесь инфраструктуры для студентов.

Студенческий городок – микрорайон в границах улиц Папина, Водопьянова, Достоевского и проезда Строителей. Он был создан в 70-х годах прошлого века. Сейчас здесь расположено шесть техникумов и колледжей, общежития и мастерские, спортивные и иные площадки, а также жилые дома. В городке проживают свыше 4 000 липчан, ещё более 6 000 молодых людей приезжают сюда на учёбу.

– Очень ограниченное, неухоженное пространство, – отметила Евгения Уваркина. – Здесь неуютно. В таких условиях, как мне кажется, у молодежи не может формироваться стремление к творчеству и развитию. Молодые люди банально не могут гордиться тем, что они студенты и учатся здесь. Ситуацию необходимо менять.

К работе уже приступили – архитекторы совместно со студентами профильных специальностей решили ревитализировать городок и прилегающие к нему территории.

За основу взяли принцип «КУБ» – культуры (того, почему здесь должно стать интересно жить), урбанистики (воспитания активности и вовлеченности жителей в процессы повышения качества жизни) и бизнеса (создания условий для развития предпринимательства).

Мэр идею оценила и подчеркнула, что она требует детальной проработки.

– К работе необходимо привлекать как жителей – выяснять, что им действительно необходимо, так и студентов колледжей и техникумов, которые расположены здесь, – сообщила глава города.

Первое, на что она попросила обратить внимание – заборы. Сегодня практически все территории – от пространств учебных учреждений до стадионов – имеют ограждения. Необходимо выполнить анализ территорий, подумать, как здесь создать «свободу», возможно, какие-то участки удастся объединить – сделать доступными для учащихся разных ссузов и местных жителей. Специалистам управления округом дано задание разобраться с гаражами – вывезти размещённые незаконно, а также навести порядок с парковками – ликвидировать несанкционированные. Специалистам управления потребительского рынка следует обратить внимание на ларьки и киоски. Департаменту градостроительства и архитектуры – на заброшенные здания.

– В наших силах изменить энергетику этого пространства, наполнить её новым смыслом. На это уйдёт много сил и времени, но дорогу осилит идущий. Зимой мы планируем совместно со студентами детально проработать концепцию развития, а уже в следующем году постараемся зайти сюда с конкретными программами. Начнём с небольших преобразований, – поделилась Евгения Уваркина.

Проект ревитализации Студенческого городка предусматривает развитие территории на срок до 2035 года. За это время здесь планируют создать различные общественные пространства – культурные и спортивные, а также преобразить дворы.