Евгения Уваркина о холодных батареях в липецких домах: “Спустя шесть дней никакие оправдания не работают”

С 19 октября в Липецке стартовал отопительный сезон, но даже спустя 6 дней жители в 22 липецких домов так и не дождались тепла. При этом управляющие компании и ресурсоснабжающие организации отчитались о 100% готовности к пуску.

Сегодня мэр Липецка Евгения Уваркина провела совещание по видеосвязи с представителями департамента ЖКХ, энергетиками и представителями всех управляющих компаний города, о чем впоследствии поделилась со своими подписчиками в Инстаграме.

“Сотни семей до сих пор вынуждены мерзнуть в своих квартирах из-за неисправностей на сетях ПАО «Квадра» и АО «ЛГЭК». По 8% МКД идёт регулировка систем, а это значит, что люди до сих пор не могут получить качественную услугу, у них холодные отдельные батареи и стояки, – написала Евгения Уваркина. – Так как я понимаю, что начало отопительного сезона никогда не обходится без проблем, у нас была с энергетиками и коммунальщиками договоренность оперативно отрабатывать заявки граждан. 4 часа мы дали на приём в работу обращения, поступившего в ЕДС, и сутки на решение проблемы. Сегодня же я вижу сотни (!) просроченных заявок. Если коллеги не знают, как работать, им нужно подсказать. Если не хотят – нечего было брать на себя такую ответственность. Спустя шесть дней никакие оправдания не работают”.

По мнению главы города, она видит только один способ урегулирования ситуации, который расписала по пунктам:

1. Каждая УК направляет нам номер ответственного дежурного, который круглосуточно принимает заявки и следит за их отработкой.

2. Все заявки поступают в ЕДС, и у УК есть 4 часа, чтобы принять их к исполнению, и 24 часа на отработку.

3. Все, что не выполнено за 24 часа, направляем для реагирования в жилинспекцию – меры должны быть жёсткими.

4. стороны УК больше быть не должно!”

Евгения Юрьевна напомнила, что если жители Липецка столкнулись с проблемами отопления, следует обращаться в Единую диспетчерскую службу – 8-800-450-48-48.

“Только фиксация заявки в ЕСД позволяет оперативно отслеживать её статус и ход работ по обращению. Только так мы можем оперативно контролировать качество и своевременность исполнения работ по вашим жалобам”, – подытожила Евгения Уваркина.