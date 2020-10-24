Евгения Уваркина о холодных батареях в липецких домах: “Спустя шесть дней никакие оправдания не работают”

С 19 октября в Липецке стартовал отопительный сезон, но даже спустя 6 дней жители в 22 липецких домов так и не дождались тепла. При этом управляющие компании и ресурсоснабжающие организации отчитались о 100% готовности к пуску.
Сегодня мэр Липецка Евгения Уваркина провела совещание по видеосвязи с представителями департамента ЖКХ, энергетиками и представителями всех управляющих компаний города, о чем впоследствии поделилась со своими подписчиками в Инстаграме.
“Сотни семей до сих пор вынуждены мерзнуть в своих квартирах из-за неисправностей на сетях ПАО «Квадра» и АО «ЛГЭК». По 8% МКД идёт регулировка систем, а это значит, что люди до сих пор не могут получить качественную услугу, у них холодные отдельные батареи и стояки, – написала Евгения Уваркина. – Так как я понимаю, что начало отопительного сезона никогда не обходится без проблем, у нас была с энергетиками и коммунальщиками договоренность оперативно отрабатывать заявки граждан. 4 часа мы дали на приём в работу обращения, поступившего в ЕДС, и сутки на решение проблемы. Сегодня же я вижу сотни (!) просроченных заявок. Если коллеги не знают, как работать, им нужно подсказать. Если не хотят – нечего было брать на себя такую ответственность. Спустя шесть дней никакие оправдания не работают”.
По мнению главы города, она видит только один способ урегулирования ситуации, который расписала по пунктам:
1. Каждая УК направляет нам номер ответственного дежурного, который круглосуточно принимает заявки и следит за их отработкой.
2. Все заявки поступают в ЕДС, и у УК есть 4 часа, чтобы принять их к исполнению, и 24 часа на отработку.
3. Все, что не выполнено за 24 часа, направляем для реагирования в жилинспекцию – меры должны быть жёсткими.
4. стороны УК больше быть не должно!”
Евгения Юрьевна напомнила, что если жители Липецка столкнулись с проблемами отопления, следует обращаться в Единую диспетчерскую службу – 8-800-450-48-48.
“Только фиксация заявки в ЕСД позволяет оперативно отслеживать её статус и ход работ по обращению. Только так мы можем оперативно контролировать качество и своевременность исполнения работ по вашим жалобам”, – подытожила Евгения Уваркина.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
С 19 октября в Липецке стартовал отопительный сезон. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации отчитались о 100% готовности к пуску тепла. И действительно, была проведена масштабная работа и по ремонту сетей, и по подготовке внутридомовых систем. Но прошло почти шесть(!) дней, проблемы есть в 22(!) липецких домах – сотни семей до сих пор вынуждены мерзнуть в своих квартирах из-за неисправностей на сетях ПАО «Квадра» и АО «ЛГЭК». По 8% МКД идёт регулировка систем, а это значит, что люди до сих пор не могут получить качественную услугу, у них холодные отдельные батареи и стояки. Так как я понимаю, что начало отопительного сезона никогда не обходится без проблем, у нас была с энергетиками и коммунальщиками договоренность оперативно отрабатывать заявки граждан. 4 часа мы дали на приём в работу обращения, поступившего в ЕСД, и сутки на решение проблемы. Сегодня же я вижу сотни(!) просроченных заявок. Утро субботы я начала с большого совещания – по видеосвязи подключила департамент ЖКХ, энергетиков и представителей всех управляющих компаний города. Если коллеги не знают, как работать, им нужно подсказать. Если не хотят – нечего было брать на себя такую ответственность. Спустя шесть дней никакие оправдания не работают. Я вижу только один способ урегулирования ситуации. По пунктам: 1. Каждая УК направляет нам номер ответственного дежурного, который круглосуточно принимает заявки и следит за их отработкой. 2. Все заявки поступают в ЕДС и у УК есть 4 часа, чтобы принять их к исполнению, и 24 часа на отработку. 3. Все, что не выполнено за 24 часа, направляем для реагирования в жилинспекцию – меры должны быть жёсткими. 4. Отчёты буду проверять лично дважды в день – утром и вечером. Такого отношения со стороны УК больше быть не должно! Дорогие друзья, я напоминаю вам, что, если у вас есть проблемы с отоплением, вам следует обращаться в Единую диспетчерскую службу – 8 800 450 48 48. Только фиксация заявки в ЕСД позволяет оперативно отслеживать её статус и ход работ по обращению. Только так мы можем оперативно контролировать качество и своевременность исполнения работ по вашим жалобам. #липецк #отопительныйсезон #ЖКХ